Torjäger Kane verlängert bis 2024 bei Tottenham

Topstürmer Harry Kane hat ein Treuebekenntnis abgegeben und bei Tottenham Hotspur einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von sechs Jahren unterschrieben.

London - Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft verlängerte knapp eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) sein ohnehin bis 2022 gültiges Arbeitspapier beim Premier-League-Klub um zwei weitere Jahre bis 2024. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Der 24 Jahre alte Stürmer erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 41 Tore für den Londoner Klub, aufgrund seiner Leistungen war er mehrfach mit Champions-League-Sieger Real Madrid sowie weiteren Topklubs in Verbindung gebracht worden. Mit den Londonern belegte er in der abgelaufenen Saison den dritten Platz hinter Meister Manchester City und dessen Stadtrivalen United.

Kane, der seit seiner Jugend das Trikot der Spurs trägt, gilt als einer der wertvollsten Angreifer der Welt. Er ist der englische Hoffnungsträger für die WM in Russland, wo die "Three Lions" in Gruppe G auf Tunesien, Panama und Belgien treffen.

Zuletzt hatte auch Tottenham Chef-Trainer Mauricio Pochettino seinen Vertrag an der White Hart Lane verlängert.

SID