Vermisste (19) aus Klötze ist tot: Freund wegen „dringenden Tatverdachts“ festgenommen

Von: Christoph Wutz

Die Polizei suchte fast zwei Monate nach einer 19 Jahre alten Schiedsrichterin (Symbolbild). © Victoria Bonn-Meuser/dpa

Eine junge Fußball-Schiedsrichterin aus Sachsen-Anhalt wird seit Wochen vermisst. Nun wurde sie tot aufgefunden – ihr Freund ist tatverdächtig.

Klötze – Eine seit Wochen vermisste 19 Jahre alte Fußball-Schiedsrichterin aus Klötze im Westen Sachsen-Anhalts ist tot. Ihre Leiche wurde am Donnerstag im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen entdeckt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal am Freitag auf Anfrage sagte. Ein 42-jähriger Beschuldigter sei festgenommen worden.

Verschwundene 19-jährige Schiedsrichterin mutmaßlich von Geliebtem getötet

Am Donnerstagabend fand die Polizei die 19-Jährige leblos in der Nähe eines Kieswerks in Bahrdorf im niedersächsischen Landkreis Helmstedt auf. Die Verschwundene, die seit ihrem fünften Lebensjahr Fußball bei ihrem Heimatverein, dem VfB Klötze, spielte und dort auch als Betreuerin und Schiedsrichterin aktiv war, ist mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Am Freitagvormittag äußerten sich Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung und nannten weitere Details dazu.

Die verantwortlichen Ermittler werteten Zeugenaussagen und Daten im Fahrtenschreiber aus dem Firmenfahrzeug des 42-jährigen Tatverdächtigen aus, mit dem die Vermisste laut Bild eine Liebesbeziehung geführt hatte und kurz vor ihrem Verschwinden unterwegs gewesen war. Anhand dessen konnten sie den Ablageort der 19-Jährigen bestimmen. Ihre genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, soll aber zeitnah in einer Obduktion geklärt werden.

Geliebter der vermissten 19-jährigen Schiedsrichterin inzwischen festgenommen

Die Polizei nahm den 42 Jahre alten Freund der jungen Frau noch am Donnerstagabend fest. Er wird am Freitag „mit dem Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt“, wie Staatsanwaltschaft und Polizei bekanntgaben.

Gegen den Tatverdächtigen war bereits zuvor wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt worden. Staatsanwalt Thomas Kramer sagte nach der ersten Festnahme gegenüber Bild: „Gegen den Mann wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.“ Die Polizei musste ihn jedoch wieder auf freien Fuß setzen, weil er bestritt, irgendetwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun zu haben.

19 Jahre alte Schiedsrichterin wollte Anfang März mit ihrem Freund zu einem Fußballspiel fahren

Die 19-Jährige war laut Polizei am Nachmittag des 7. März als vermisst gemeldet worden. Sie soll am 4. März letztmalig in Klötze gesehen worden sein. Bis die Beamten sie gestern auffanden, suchte die Polizei weiträumig nach der jungen Frau, nach eigenen Angaben unter anderem auch mit Spürhunden.

Auch in der MDR-Kriminalsendung „Kripo Live“ startete die Polizei am vergangenen Wochenende einen öffentlichen Aufruf, um Hinweise zum Schicksal der 19-Jährigen zu erhalten. Dort wurde berichtet, dass sie am Tag ihres Verschwindens mit dem Beschuldigten zu einem Fußballspiel in Wolfsburg fahren wollte. (wuc/dpa)