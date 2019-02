Tottenham besiegt Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 0:3

Am Abend vor dem Valentinstag war auch das Fußball-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund von Liebe und Leidenschaft geprägt. Unser Schnellcheck zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Wie viel Herzblut steckte in dem Duell?

Es war eine heiße Begegnung. Allerdings lief es im zweiten Abschnitt nicht nach Wunsch für die Dortmunder. Die Fans sollten sich dennoch schon mal den 5. März im Kalender rot markieren. Dann gibt es das Rückspiel im Dortmunder Signal-Iduna-Park, und die Borussen brauchen nun ein kleines Fußball-Wunder.

Schenkten sich die beiden Teams etwas?

Nein. Beide Mannschaften drückten aufs Tempo. Hier ein toller Volleyschuss von Spurs-Stürmer Lucas Moura (7.), dort Abschlüsse der Dortmunder Christian Pulisic (15.) und Thomas Delaney (35.), bei denen Hugo Lloris beherzt eingreifen musste. Die größte Tat des Tottenham-Torhüters: Kurz vor der Pause pflückte er das Leder nach einem Kopfball von Dan-Axel Zagadou entschlossen aus dem Eck – wie eine Rose fürs erste Date (45.).

Die zweite Halbzeit begann mit einer Liebeserklärung an den Fußball: Maßflanke Jan Vertonghen, Volleyabnahme Heung-min Son – 1:0 für die Londoner (47.). Die Gastgeber hatten fortan einige Vorteile. Fast wäre ihnen kurz darauf das 2:0 gelungen. Nach Eckstoß von Christian Eriksen prüfte Toby Alderweireld den BVB-Schlussmann Roman Bürki (61.). Brenzlig wurde es auch in Minute 76 – wieder nach einer Eriksen-Ecke. Allerdings warf sich Delaney heldenhaft in den Schuss von Moura.

Je länger die Partie lief, desto weniger konnten sich die Dortmunder entfalten. Kein Wunder also, dass es ein zweites Mal im BVB-Kasten einschlug. Zum Herzensbrecher wurde Vertonghen. Das 1:0 hatte er vorbereitet, beim 2:0 verwertete er eine Flanke von Aurier (83.). Endgültig verging den Dortmundern der Appetit auf zarte Pralinen am Valentinstag, als Spurs-Spieler Fernando Llorente in der 86. Minute auf 3:0 stellte.

Wie sah es denn mit zärtlichen Augenblicken aus?

Es dauerte zwar nicht lange bis zu den ersten Annäherungen, aber mit viel Gefühl hatte dies nichts zu tun. In der zwölften Minute ging Tottenhams Serge Aurier dem Dortmunder Christian Pulisic im Laufduell direkt mal an die Wäsche – dafür gab’s Gelb.

Gab es einen Grund, Herzrasen zu bekommen?

Gerade in der zweiten Hälfte dürfte Dortmunds Trainer Lucien Favre das eine oder andere Mal das Herz in die Hose gerutscht sein – vor allem mit Blick auf die löchrige Abwehr seines Teams. Zwei Gegentreffer innerhalb von drei Minuten, das tut weh. Dabei hätte Favre nach seinem grippalen Infekt eigentlich ein bisschen Ruhe gut getan. Im Spiel gegen Hoffenheim musste der Coach am Samstag sogar aussetzen.

War denn auch der Kommentator bei Dazn mit ganzem Herzen dabei?

Naja, feurige Leidenschaft sieht anders aus. Aber etwas Romantik lag bei Kommentator Jan Platte passend zum Valentinstag dann doch in der Luft. Schon nach der ersten Chance von Moura sagte er, der Ball habe das Aluminium geküsst. Und als die Dortmunder die ersten Angriffe liefen, stellte Platte fest: „Der BVB macht noch überall ein Schleifchen dran.“

