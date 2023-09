Kanes Ex-Klub Tottenham stärkt Bayerns Champions-League-Gegner Galatasaray mit zwei neuen Stars

Von: Sascha Mehr

Galatasaray Istanbul hat seinen Kader weiter aufgerüstet und ist bereit für die Duelle in der Champions League gegen den FC Bayern.

Istanbul/London – In Deutschland schloss das Transferfenster am 1. September, um 18 Uhr. Das ist aber nicht in allen Ligen so. Der türkische Fußballverband schließt das Transferfenster beispielsweise erst am 15. September – zwei Wochen später also als die Top-Ligen Europas. Die türkischen Klubs können sich deshalb noch einige Tage um Verstärkungen kümmern.

Tanguy Ndombelé Geboren: 28. Dezember 1996 (Alter 26 Jahre), Longjumeau, Frankreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Zentrales Mittefeld

FC Bayern: Champions-League-Gegner rüstet auf

Direkt doppelt zuschlagen auf dem Transfermarkt wird Galatasaray Istanbul. Wie der Champions-League-Gegner des FC Bayern München mitteilte, befindet man sich in finalen Verhandlungen mit Tottenham Hotspur wegen der Spieler Davinson Sanchez und Tanguy Ndombélé. Dass das Duo zum türkischen Top-Klub wechselt, ist nur noch Formsache.

Galatasaray gab auch Einzelheiten zu den Deals bekannt. Ndombélé wird für eine Saison ausgeliehen, anschließend kann der Offensivspieler per Kaufoption fest verpflichtet werden. Die Ablöse würde dann 15 Millionen Euro betragen, die über fünf Spielzeiten in gleich großen Raten zu zahlen wären. Ndombélés Gehalt liegt bei 3,136 Millionen netto. Sánchez dagegen wird für 9,5 Millionen Euro fest verpflichtet und unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre (plus Option). Die Ablöse wird ebenfalls in gleichen Raten über die kommenden fünf Spielzeiten abgestottert. Sánchez kassiert 3,2 Mio. Euro netto.

Davinson Sanchez (l.) und Tanguy Ndombelé wechseln von Tottenham zu Galatasaray. © Imago

Der Deal ist eine Win-win-Situation. Mit dem Duo verbessert der türkische Top-Klub seinen Kader und Tottenham wird zwei Spieler los, die in London keine Rolle mehr gespielt haben. Ndombélé und Sanchez standen beim Ex-Klub von Bayern-Neuzugang Harry Kane bereits seit längerem auf dem Abstellgleis.

FC Bayern: Champions-League-Rivale Galatasaray verpflichtet Duo

Ndombelé kam 2019 von Olympique Lyon zu Tottenham und war den „Spurs“ 62 Millionen Euro Ablöse wert. Diese Summe rechtfertigte der 26-Jährige aber zu keiner Zeit. Da er sich in London nicht durchsetzen konnten, folgten Leihen zurück nach Lyon und zum SSC Neapel, beide Klubs nahmen von einer festen Verpflichtung aber Abstand.

Sanchez wurde 2017 vom niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam verpflichtet und kostete 42-Millionen Euro. Zunächst sicherte sich der Kolumbianer einen Stammplatz bei den Spurs, mit den Jahren wurden seine Einsatzzeiten aber immer geringer. Er kommt auf insgesamt 207 Pflichtspiele für Tottenham. (smr)