Früher als erwartet: Tottenham in Dortmund wieder mit Top-Torjäger

London - Der Torschützenkönig der WM 2018, Harry Kane, steht vor seinem Comeback beim englischen Topklub Tottenham Hotspur. Der 25-Jährige ist nach seiner Mitte Januar erlittenen Knöchelverletzung früher als erwartet ins Training des Tabellendritten der Premier League zurückgekehrt und könnte schon am Samstag im Spiel beim FC Burnley wieder dem Kader angehören.

Früher als erwartet hat Torjäger Harry Kane seine Knöchelverletzung auskuriert.

Tottenham in Dortmund: „Grünes Licht“ für Kane

"Toll, wieder bei meinem Team zu sein", twitterte Kane am Mittwoch. Auch ohne den britischen Torjäger haben die Spurs alle ihre vier Ligaspiele und das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund (3:0) gewonnen. Beim Rückspiel in Dortmund am 5. März kann Harry Kane ebenfalls wieder mitwirken.

Great to be back with my team. #COYS pic.twitter.com/f7cnhEm6Od — Harry Kane (@HKane) 20. Februar 2019

SID

