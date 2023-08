Tottenham drängt Kane zu Vertragsverlängerung – FC Bayern darf auf Ausstiegsklausel hoffen

Von: Christoph Klaucke

Die Tottenham Hotspur wollen den Vertrag mit Harry Kane verlängern – inklusive Ausstiegsklausel. Der FC Bayern könnte vor vollendete Tatsachen gestellt werden.

München/London – Im Transfer-Poker um Harry Kane scheint noch immer keine Entscheidung gefallen zu sein. Der FC Bayern wollte Tottenham Hotspur mit einer Frist unter Druck setzen. Die Engländer um Klubboss Daniel Levy denken aber offenbar nicht daran, das Angebot aus München anzunehmen. Vielmehr wollen die Spurs den Vertrag mit Kane verlängern, allerdings könnten die Bayern dabei von einer Ausstiegsklausel profitieren.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Sturm Aktueller Marktwert: 90 Millionen Euro

FC Bayern blitzt mit 100-Millionen-Angebot für Kane wohl bei Tottenham ab

Der FC Bayern hatte den Tottenham Hotspur im Werben um Stürmer Harry Kane nach tz-Informationen eine Deadline bis Freitag um Mitternacht gesetzt. Das Angebot der Bayern, das rund 100 Millionen Euro betragen soll, wurde wohl zunächst nicht angenommen.

Daniel Levy ließ die Frist offenbar verstreichen. Stattdessen flog der Tottenham-Boss laut der Bild kurzerhand in die USA nach Miami. Lassen sich die Bayern bei Kane vorführen? Levy schmiedet wohl einen ausgebufften Plan, wie aus England zu hören ist.

Der FC Bayern benötigt im Transferpoker um Harry Kane weiter Geduld. © Frank Hoermann/Imago

Tottenham drängt Kane zu Vertragsverlängerung – FC Bayern darf auf Ausstiegsklausel hoffen

Die Spurs wollen der Daily Mail zufolge Harry Kane zu einer Vertragsverlängerung überreden. Dafür würde Tottenham dem Stürmer eine Ausstiegsklausel in das Arbeitspapier schreiben lassen. Wie hoch diese ausfallen soll, verriet der Bericht nicht.

Der 30-Jährige hat zwar bereits deutlich gemacht, dass er seinen Vertrag in London nicht verlängern und nur zum FC Bayern wechseln will. Auf der anderen Seite soll sich Kane selbst eine Deadline gesetzt haben: Sollte er nächsten Sonntag beim Saisonauftakt der Premier League in Brentford seine Spurs als Kapitän aufs Feld führen, wäre ein Transfer in diesem Sommer vom Tisch.

FC Bayern droht Hängepartie wegen Kane – Wechsel erst nächsten Sommer mit Ausstiegsklausel?

Somit könnte Kane erst in einem Jahr den Weg zum FC Bayern finden. Allerdings soll die Vereinslegende der Spurs seinen Klub keinesfalls ablösefrei verlassen wollen. Bei einer Vertragsverlängerung könnte demzufolge kommenden Sommer besagte Ausstiegsklausel greifen. Zudem rechnet sich Tottenham mit Kane selbstredend deutlich bessere Chancen auf die Qualifikation der lukrativen Champions League aus.

Ob sich die Bayern mit diesem „Deal“ zufriedengeben würden, erscheint jedoch mehr als fraglich. An der Säbener Straße möchte man unbedingt sofort das Stürmer-Loch im Kader stopfen. Die Frage ist nun: Wie weit werden die Bayern im Transfer-Poker gehen? Passend dazu prangert ein Tottenham-Fan die FCB-Verhandlungstaktik bei Kane an. (ck)