Live-Ticker: FC Bayern in der Champions League zu Gast bei Tottenham Hotspur

Am 2. Spieltag in der Champions League empfängt Tottenham Hotspur den FC Bayern München im Norden von London. Wir berichten im Live-Ticker.

Tottenham Hotspur - FC Bayern München -:- (-:-), Anstoß: Dienstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr

Tottenham Hotspur:

Bank: FC Bayern München:

Bank: Tore: Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

London - Spitzenduell in der Gruppe B. Am Dienstagabend (21 Uhr) trifft der deutsche Rekordmeister aus München im Tottenham Hotspur Stadium auf den Hauptstadtklub aus der englischen Metropole. Beide Teams sind die klaren Favoriten auf den Einzug ins Achtelfinale in ihrer Gruppe. Während die Münchner ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und gegen Roter Stern Belgrad einen deutlichen 3:0-Sieg einfuhren, gaben die Spurs eine 2:0-Führung gegen Olympiakos Piräus wieder aus der Hand und mussten sich mit einem Remis begnügen.

Für das Team von Trainer Mauricio Pochettino soll gegen den direkten Konkurrenten aus München also ein Sieg her, um die liegengelassenen Punkte aus dem ersten Spiel zu kompensieren. Denn bei einer Niederlage gegen die Bayern würde Tottenham auf jeden Fall den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe B verlieren. Für die Bayern ist jedoch genau dies das Ziel. Mit einem Sieg über die Nord-Londoner könnte man dann fünf Punkte zwischen sich und Tottenham bringen. Dann könnte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bestens gelaunt nach München zurückkehren.

FC Bayern trifft auf Tottenham Hotspur: Lewandowski gegen Kane - Duell der Super-Stürmer

Dabei verlief die Generalprobe für das Spiel gegen Tottenham für die Bayern nicht komplett nach Plan. Gegen Aufsteiger Paderborn wollten sich die Münchner eigentlich für die Königsklasse warmschießen. Zwar traf die Kovac-Truppe auch dreimal ins gegnerische Tor, musste jedoch auch zwei Gegentore einstecken. Zuviel gegen eine Mannschaft vom Kaliber Paderborns. Mit einer solchen Leistung wird man sich gegen den CL-Finalisten der vergangenen Spielzeit schwertun, analysierte auch Joshua Kimmich nach dem Spiel, wie tz.de* berichtet.

Ein besonderes Augenmerk bei der Partie am Dienstag liegt auf der Mittelstürmerposition. Denn in London kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der momentan wohl besten Neuner der Welt. Robert Lewandowski aufseiten des FC Bayern München und Harry Kane im Dress der Nord-Londoner. Während der Pole in der laufenden Bundesliga-Saison in sechs Spielen bereits zehn Treffer markieren konnte und auch in der Champions League bereits einmal erfolgreich war, steht Harry Kane bei fünf Treffern in sieben Spielen. Im Spiel gegen Piräus traf aber auch der Engländer schon einmal in der Königsklasse. Die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf ein Duell zweier Weltklasse-Stürmer freuen. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

