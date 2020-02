Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig im Live-Ticker - Nächster Schock für Mourinho-Klub

RB Leipzig reist für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale nach London. Wir begleiten das Spiel gegen Tottenham Hotspur im Live-Ticker. Für Jose Mourinho gibt es eine Hiobsbotschaft.

Im Achtelfinale der Champions League trifft RB Leipzig auf Tottenham Hotspur .

auf . Im Hinspiel am 19. Februar reist RB nach London.

reist RB nach London. Die Spurs plagen Verletzungsprobleme - Hier gibt‘s den Live-Ticker.

Update von 16.56 Uhr: Rückschlag für Leipzigs Gegner Tottenham Hotspur vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch. Stürmer Heung-Min Son wird dem Team von Startrainer Jose Mourinho in den beiden Aufeinandertreffen gegen den Bundesligisten fehlen. Wie die Spurs am Tag vor dem Hinspiel (Anstoß: 21.00 Uhr) mitteilten, hat der südkoreanische Torjäger im Ligaspiel bei Aston Villa (siehe unten) eine Fraktur im rechten Arm erlitten. Der frühere Leverkusener muss sich einer Operation unterziehen und fehlt den Londonern voraussichtlich bis zum Saison-Endspurt.

"Ich rechne in dieser Saison nicht mehr mit ihm", sagte Tottenhams portugiesischer Teammanager. Für Mourinho ist es nach den Verletzungen von Kapitän Harry Kane und Mittelfeldspieler Moussa Sissoko der nächste personelle Rückschlag.

Tottenham Hotspur schwächelt aktuell - eine Chance für Leipzig?

London - Die roten Bullen aus Leipzig treffen im Achtelfinale der UEFA Champions League auf den letztjährigen Finalisten Tottenham Hotspur. Für das Hinspiel am 19. Februar (Anstoß 21 Uhr) reisen die Leipziger um Trainer Julian Nagelsmann, der sich gerade erst gegen die Kritik einer Spielerfrau zur Wehr setzte, nach London. Das Weiterkommen ist durchaus möglich, allerdings sitzt mit Jose Mourinho auch ein echter Taktik-Fuchs auf der Bank der Lilywhites.

Er soll das Ruder bei Tottenham wieder herumreißen, denn unter Mauricio Pochettino war von der Herrlichkeit, die die Spurs in der letzten Saison noch ins CL-Finale führte, eher wenig zu sehen. Seit November sitzt nun „The Special One“ auf dem Chef-Sessel.

Er brachte das Team langsam wieder auf die Erfolgsspur, aber eben langsam. In der Premier League liefen die Spiele unter Mou immer knapp - endeten meist mit einem Unterschied von nur einem Tor. Die Tabellen-Situation ist dennoch immer noch unter den Erwartungen. Die Spurs rangieren vor der Partie gegen RB Leipzig nur auf Platz fünf und haben ganze 36 (!!!) Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool.

Dafür konnte man immerhin die letzten drei Liga-Spiele allesamt gewinnen, auch die Partie gegen Manchester City. Die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen Aston Villa glückte aber auch erst in letzter Minute: Heung-Min Son traf gegen den Aufsteiger erst in der 94. Minute zum 3:2-Sieg. Dennoch sammelte Mou wieder wichtige Punkte im Kampf um Platz vier.

Tottenham ohne Kane - Werner Erfolgsgarant für RB Leipzig

Da sieht es für RB Leipzig wesentlich rosiger aus. Die Bullen grüßten nach ihrem 3:0-Erfolg über Werder Bremen am Wochenende für einen Tag von der Tabellenspitze, bevor der FC Bayern sich am Sonntag mit seinem Sieg in Köln wieder einen Punkt vor Leipzig schob. Für Leipzig wird es auch auf Timo Werner ankommen, der mit seiner Treffsicherheit in dieser Saison ein Garant für den RB-Erfolg ist. Da haben die Leipziger einen kleinen Vorteil, denn: Tottenhams Top-Stürmer Harry Kane fällt wegen eines Oberschenkelmuskelrisses weiterhin aus.

Die Partie Leipzig gegen Tottenham ist auch geprägt vom Duell zwischen Julian Nagelsmann und Jose Mourinho auf den Trainerbänken. Nagelsmann scherzte vor der Partie bereits: „Ich hoffe, dass wir an der Seitenlinie nicht allzu häufig Kontakt haben, weil er auch aufbrausend sein kann. Dann sitzen wir beide auf der Tribüne und essen eine Bratwurstsemmel.“

