Sommerfahrplan: FC Bayern kündigt hochkarätige Tests an – inklusive Revanche gegen ManCity

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern hat in diesem Sommer viel vor. Drei Testspiele absolvieren die Münchner auf ihrer Tour durch Asien – und zwar gegen hochklassige Gegner.

München - In der bevorstehenden Sommerpause hat Thomas Tuchel nach seiner plötzlichen Ankunft in München viel Zeit, um in Ruhe mit seiner Mannschaft zu arbeiten. Der FC Bayern wird sich sowohl in Oberbayern als auch in Asien auf die kommende Spielzeit vorbereiten, dabei stehen drei Testspiele an. Wie nun bekannt wurde, stehen Duellen gegen zwei große englische Klubs bevor.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 in München Mitglieder: mehr als 300.000 Präsident: Herbert Hainer Ausrüster: Adidas

FC Bayern auf Asien-Tour: Revanche gegen Manchester City eingeplant

Nach vier Jahren absolvieren die Bayern wieder einen Teil ihrer Vorbereitung in der Heimat, so quartieren sich Tuchel und sein Team vom 15. bis 20. Juli am Tegernsee ein. Der Verein sei sich „seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst“, weshalb man sich auch unweit von München auf die Saison vorbereitet, meinte Vorstandsboss Oliver Kahn Ende April. Doch der Abstecher ins bayerische Voralpenland ist nur der Anfang einer langen Reise.

Denn bereits am 24. Juli fliegen die Münchner nach Asien, wo bis zur Abreise am 3. August mehrere Stationen und Testspiele anstehen. Zuerst geht es für die Bayern-Profis nach Tokio, wo am 26. Juli das erste von drei Freundschaftsspielen stattfinden wird. Gegner ist dabei kein Geringerer als Manchester City (Anstoß um 19.30 Uhr Ortszeit). Der Premier-League-Topklub beendete die diesjährige Champions-League-Reise des FC Bayern im Viertelfinale.

Im Nationalstadion von Tokio kommt es im Juli zu einem Wiedersehen zwischen Thomas Tuchel und Pep Guardiola. © PA Images/AFLOSPORT/imago

FC Bayern auf Asienreise: In Singapur geht es gegen Klopps Liverpool

Drei Tage nach dem Duell mit Ex-FCB-Trainer Pep Guardiola, am 29. Juli, steht ein Test gegen einen ansässigen Herausforderer auf dem Plan. So treten die Bayern in der japanischen Hauptstadt um 19 Uhr Ortszeit gegen den Erstligisten und vierfachen Meister Kawasaki Frontale an. Am Tag nach dem zweiten Testspiel fliegen die Bayern weiter nach Singapur.

Wie Markenbotschafter Giovane Élber am Dienstag auf einer Pressekonferenz bestätigte, werden die Bayern auf ihrer diesjährigen Tour auch im asiatischen Stadtstaat einen Stopp einlegen. Am 2. August findet dort das insgesamt dritte Spiel statt, im Rahmen der sogenannten Singapore Trophy geht es im Nationalstadion von Singapur gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.

FC Bayern international: Erster Japan-Aufenthalt seit 2008

Der Rekordmeister wird vom 30. Juli bis zum 2. August in Singapur residieren, ehe es am 3. August wieder in die Heimat geht. Schon bei der letzten Asienreise im Jahr 2017 war Singapur neben China eines der Ziele, in Japan waren die Bayern hingegen seit 2008 nicht mehr auf PR-Tour.

Das Trainingslager in Fernost ist für die Spieler wohl eine willkommene Abwechslung und gleichzeitig auch ein harter Kontrast zum Vorjahr. Da ging es für die Münchner Profis in die USA, dort legte man Stopps in Washington sowie Green Bay ein. Im Packers-Stadion Lambeau Field lieferte man sich ebenfalls einen Vergleich mit Manchester City, der mit 0:1 verloren ging. Nun hoffen die Bayern auf eine Revanche, vor allem aber für das Viertelfinal-Aus im April. (ajr)