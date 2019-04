Von Klopp bis Schwarz: Erfolgsrezept Mainzer Stallgeruch

Kassel. Heute werden wieder viele Augen auf Jürgen Klopp gerichtet sein. Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League – und der Trainer kann ab 21 Uhr (Dazn) mit dem FC Liverpool beim FC Porto den Einzug in die Vorschlussrunde perfekt machen. In diesen Tagen ist der 51-Jährige aber nicht der einzige Fußball-Trainer mit Mainzer Stallgeruch, der für Schlagzeilen sorgt.

+ In Augsburg: Martin Schmidt. © Stefan Puchner/dpa Martin Schmidt heuerte gerade erst beim FC Augsburg an. Marco Rose verkündete unlängst seinen Wechsel im Sommer aus Salzburg zu Borussia Mönchengladbach. Und mit Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain sowie Sandro Schwarz, dem jetzigen Coach der Rheinhessen, mischen bereits zwei ehemalige Angestellte des FSV Mainz 05 auf der großen Fußball-Bühne mit.

Nur Zufall, dass die Nullfünfer so viele gute Trainer in den bezahlten Fußball bringen? Sven Hoffmeister, Ex- Profi und Torwarttrainer aus dem Mainzer Nachwuchsleitungszentrum, sieht darin durchaus einen Zusammenhang – und weist vor allem auf die Verdienste eines Mannes hin: Wolfgang Frank. Der 2013 gestorbene Ex-Coach war von 1995 bis 1997 sowie von 1998 bis 2000 am Bruchweg tätig und prägte nicht nur Klopp, sondern auch Schwarz. Er hat das taktische Mittel von Pressing und Gegenpressing Schritt für Schritt in die Spielweise eingebaut. Seine Nachfolger haben es verfeinert.

+ 05-Coach: Sandro Schwarz. © Thorsten Silz/dpa „Die Entwicklung hat aber auch gezeigt, dass der FSV vor allem in dieser Zeit viele starke Charaktere in der Mannschaft hatte“, erklärt Hoffmeister, der selbst unter Klopp noch im Tor gespielt hat. Damit meint er Marco Rose, aber auch den damaligen Torjäger Jürgen Kramny, der später unter anderem beim VfB Stuttgart als Chefcoach unter Vertrag stand. Dazu kommt noch Zeljko Buvac, der als Co-Trainer lange den Weg von Klopp begleitete und nun aus dessen Schatten springen möchte. Zuletzt wurde der frühere Neukirchener gar mit Schalke 04 in Verbindung gebracht.

„Kloppo hat in Mainz viel Magie versprüht“, betont der in Kassel lebende Hoffmeister, „der von ihm eingeforderte Teamgeist sowie Leidenschaft und Einsatzbereitschaft werden noch heute bei den Nullfünfern gelebt.“ Bis in den Juniorenbereich des FSV wird darauf geachtet. Weswegen auch Martin Schmidt und Thomas Tuchel bei ihrer Trainingsarbeit auf einiges aus ihrer Zeit in Mainz zurückgreifen. Beide waren erst für den Nachwuchs, dann für die Profis zuständig.

+ SvenHoffmeisterMainzer Ex-Profi und Torwarttrainer © Mainz 05/nh „Unsere Verantwortlichen sind mit einem guten Gespür bei der Trainerauswahl ausgestattet“, sagt Hoffmeister. Die Verantwortlichen – das sind jetzt Präsident Stefan Hofmann und Volker Kersting, der Chef im Nachwuchsleistungszentrum. Vor allem aber der Ex-Manager Christian Heidel (zuletzt Schalke) bewies bei diversen Personalien ein glückliches Händchen.

Es wäre keine Überraschung, wenn der FSV auch künftig auf dem Trainermarkt für Aufsehen sorgen wird. So wird auch die Entwicklung des aus Baunatal stammenden Jan-Moritz Lichte zu sehen sein. Der 39-Jährige ist zurzeit Schwarz’ Assistent. Fotos: privat/Peter Kneffel/dpa