Trainer verlässt wutentbrannt das Stadion - und verpasst irre Aufholjagd seines Teams

Völlig kuriose Aktion

Nestor Rolando Clausen - Weltmeister 1996 mit Argentinien - sorgte für in der bolivianischen Liga für Aufsehen.

In Bolivien trat ein Trainer in der 75. Minute wütend über die Leistung seines Teams zurück, verließ das Stadion - und verpasste so eine bemerkenswerte Aufholjagd seiner Mannschaft.