Transfer-Coup des BVB vor Abschluss? Möglicher Neuzugang bekommt Freigabe

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison und scheint bei Ajax Amsterdam fündig geworden zu sein.

Dortmund - Borussia Dortmund hat die Möglichkeit, in der Saison 2022/23 den deutschen Meistertitel zu feiern und die zehnjährige Dominanz des FC Bayern München zu durchbrechen. Die Entscheidung fällt am 34. und letzten Spieltag. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat aber nicht nur den möglichen Titel im Kopf, sondern muss an die Kaderplanung für die kommende Saison denken, die auf Hochtouren läuft.

Edson Alvarez Alter 25 Verein Ajax Amsterdam Position Defensives Mittelfeld

BVB sucht Verstärkungen

Mit Jude Bellingham könnte ein sehr wichtiger Spieler den BVB verlassen. Den Mittelfeldspieler zieht es offenbar zum spanischen Top-Klub Real Madrid, fix ist der Wechsel aber noch nicht. Sollte Bellingham den Klub wirklich verlassen, bräuchte Borussia Dortmund einen Nachfolger für den Engländer im zentralen Mittelfeld.

„Jude ist in dieser Verfassung und mit dem Potenzial ein unfassbarer Spieler, der schon über einhundert Bundesliga-Spiele gemacht hat, dritter Kapitän ist, für uns einen so hohen Stellenwert in der Mannschaft genießt, der Nationalspieler ist. Das zu ersetzen wird auch für uns nicht möglich sein, selbst mit sehr viel Geld“, sagte Kehl kürzlich bei Sky90:

Edson Alvarez © IMAGO/ Ajax Amsterdam v AZ Alkmaar

Nach Informationen des Podcasts „Bayern Insider“ der Bild, zeigt Borussia Dortmund großes Interesse an Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Zwischen Verantwortlichen des BVB und dem Berater des Spielers sollen bereits Gespräche stattgefunden haben. Wie das Kicker-Sportmagazin berichtet, darf Alvarez bei einem Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro im Sommer gehen.

BVB vor Verpflichtung von Alvarez?

Borussia Dortmund ist aber nicht der einzige Klub, der um Edson Alvarez buhlt. Offenbar zeigen auch der amtierende italienische Meister SSC Neapel und der englische Premier League-Verein Brighton & Hove Albion großes Interesse am zentralen Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam.

Der mexikanische Nationalspieler steht seit 2019 beim niederländischen Top-Klub unter Vertrag und sicherte sich schnell einen Stammplatz. Er ist im defensiven Mittelfeld und auch in der Innenverteidigung einsetzbar. In der laufenden Saison kommt der 25-Jährige auf 42 Pflichtspiele, in denen er vier Treffer erzielen und drei weitere vorbereiten konnte. (smr)