Wohin zieht es Eintracht-Stürmer Kolo Muani? Schwerreicher Konkurrent für den FC Bayern

Von: Manuel Bonke

Der FC Bayern München kämpft um Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt, hat mit PSG aber einen finanzstarken Konkurrenten.

München - Seit vergangener Woche stecken an der Säbener Straße Sportvorstand Hasan Salihamidzic, sein technischer Direktor Marco Neppe und Cheftrainer Thomas Tuchel die Köpfe zusammen: Wie soll die Mannschaft des FC Bayern für die Saison 2023/2024 aussehen? Die Kaderplanung ist in vollem Gange. Große Transfer-Überraschungen werden - zumindest was die Positionen betrifft - nicht erwartet. Dass ein neuer Mittelstürmer oberste Priorität hat, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Die derzeitige Wunschlösung: Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

FC Bayern München buhlt um Kolo Muani

Um den 24-jährigen Franzosen nach München zu locken, wird der deutsche Rekordmeister tief in die Tasche greifen müssen, um ihn aus seinem bis Sommer 2027 laufenden Vertrag herauszukaufen. Das kündigte der Frankfurter Vorstandssprecher Axel Hellmann jüngst recht unverblümt an: „Ich merke und fühle auf dem internationalen Markt eine andere Zahl als 90 Millionen Euro.“ Heißt im Klartext: Für den Mittelstürmer, dessen Marktwert aktuell auf 65 Millionen Euro taxiert ist, könnte erstmals in der Geschichte des FC Bayern die 100-Millionen-Marke fallen. Zumal das Interessentenfeld für Kolo Muani laut Hellmann sehr groß und prominent sei.

Ein Club, der ebenfalls hinter dem Angreifer her ist, heißt Paris Saint-Germain. Die Franzosen sollen bereits ihr Interesse bei der Eintracht hinterlegt haben. Und hier wird’s pikant: Ausgerechnet PSG, das zu 100 Prozent im Besitz des Golfstaats Katar ist, könnte den Münchnern ihren Wunschstürmer vor der Nase wegschnappen. Zwar müsste Paris aufgrund der UEFA-Regularien zur finanziellen Nachhaltigkeit erst Spieler verkaufen, um wieder Geld für neue Spieler auszugeben - doch das ist keine wirkliche Hürde. Das Emirat könnte im Transfer-Duell tatsächlich zum Zünglein an der Waage werden.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jan Huebner

Während die Millionen aus Doha nach Belieben in die französische Hauptstadt fließen, lassen die Kataris den FC Bayern aktuell im Unklaren. Im Hintergrund finden zwar nach wie vor Gespräche über eine Fortführung des Sponsorings mit Qatar Airways statt, doch dem Vernehmen nach lassen die Verantwortlichen aus Katar den bayerischen Vorzeige-Club zappeln. Fakt ist: Ohne die Einnahmen aus dem Sponsoring (20 bis 25 Millionen Euro pro Jahr), klafft eine Millionen-Lücke in der Bilanz der Bayern - und das hätte Auswirkungen auf das Transfer-Budget. Zumal die Partnerschaft bereits in wenigen Wochen ausläuft.

FC Bayern München im Transfer-Duell mit PSG?

Die anhaltenden Fan-Proteste und das Bild Deutschlands bei der Wüsten-Weltmeisterschaft haben ihre Spuren bei den stolzen Kataris hinterlassen. Zumal die Verantwortlichen in den Vertragsverhandlungen auch Wert auf gesellschaftliche Aspekte legen. Abgesehen von den besseren Verbindungen in die arabische (Finanz-)Welt, hat PSG noch einen anderen Transfer-Joker in der Hinterhand: Kylian Mbappé. Der französische Superstar rührte öffentlich bereits ordentlich die Werbetrommel für einen Transfer von Kolo Muani, der in Paris aufgewachsen ist: „Er bietet unserer Mannschaft andere Spielper-spektiven, er ist in der Lage, platzierte Angriffe und schnelle Angriffe zu spielen. Er ist ein technisch kompletter Stürmer mit viel Energie.“

Trainer Tuchel befürchtet hingegen, dass seine neue Nummer neun von den Erwartungen in München erdrückt werden könnte, wie er anklingen ließ: „Falls wir das machen sollten, kommt dann auch Druck auf die Personalie. Damit muss sie dann ja auch noch umgehen. Man muss sehen, ob das sinnvoll ist, je nachdem, was dann auch wirtschaftlich sinnvoll ist.“ Der Transfersommer droht, eine zähe Nummer zu werden. (Manuel Bonke)