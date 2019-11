Eintracht Frankfurt mit Interesse an Innenverteidiger vom KAA Gent

Eintracht Frankfurt interessierte sich bereits im Sommer für Dylan Bronn, damals kam kein Wechsel zustande. Im Winter könnte das anders aussehen.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt spielt eine Monster-Saison. Die Hessen haben Stand 25.11.2019 bereits 24 Pflichtspiele absolviert, bis zur Winterpause warten noch sieben Partien auf die Frankfurter. Ein Mammutprogramm, dass sowohl die Mannschaft als auch die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt vor große Herausforderungen gestellt hat und im Falle eines Weiterkommens in der Europa League weiterhin stellt.

In wenigen Wochen öffnet das Transferfenster, die Mannschaften können sich nach dem Ende der Hinrunde erneut verstärken. Da brodelt die Gerüchteküche natürlich wieder. Ist Eintracht Frankfurt an dem 24 Jahre alten Innenverteidiger Dylan Bronn interessiert?

Eintracht Frankfurt an Innenverteidiger Dylan Bronn vom KAA Gent interessiert?

Laut Informationen von transfermarkt.de interessierte sich Eintracht Frankfurt bereits im vergangenen Sommer für den 24-jährigen Innenverteidiger vom belgischen Erstligisten KAA Gent. Sie beziehen sich dabei auf belgische Medien. Neben der Eintracht bekundeten auch der AC Florenz, Real Betis und der FC Sevilla ihr Interesse an Bronn.

Während ein Wechsel im Sommer ausblieb, könnte er in der kommenden Transferphase umgesetzt werden. Nach Angaben der Zeitung "Het Nieuwsblad" wurde der 24-Jährige in die Reserve des KAA Gent versetzt, wo er bereits in der vergangenen Saison nach einem Zerwürfnis mit seinem Trainer Jess Thorup zeitweise mittrainieren musste.

Eintracht Frankfurt: Kommt ein neuer Innenverteidiger an den Main?

In der vergangenen Saison hatte er trotzdem einen Stammplatz in der Mannschaft, schoss acht Tore in 33 Pflichtspielen. In dieser Spielzeit sieht die Ausbeute deutlich schlechter aus. Denn bisher stand Bronn lediglich rund 340 Minuten auf dem Platz. Der Vertrag des 24 Jahre alte Innenverteidigers läuft bei Gent noch bis zum 30.06.2012, der aktuelle Marktwert für Bronn liegt bei rund sieben Millionen Euro. Ob Eintracht Frankfurt ein Angebot für den 24-Jährigen abgibt, bleibt abzuwarten.

Denn laut Medienberichten sind die Hessen auch an Konstantinos Galanopoulos von AEK Athen interessiert. Der 21-Jährige ist ein Allround-Talent, seine Lieblingsposition das zentrale Mittelfeld. Auch er wäre eine Verstärkung für Eintracht Frankfurt.