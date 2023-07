Mané-Wechsel nach Saudi-Arabien wohl „nur noch eine Frage der Zeit“ – FC Bayern winkt saftige Ablösesumme

Von: Luca Hartmann

Teilen

Sadio Mané gilt beim FC Bayern weiter als Abgangskandidat. Die Bayern könnten für ihn noch eine stattliche Ablöse einstreichen.

Update, 28. Juli, 16.02 Uhr: Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter berichtet, ist der Deal zwischen Al-Nassr und dem FC Bayern wegen Sadio Mané nur noch eine Frage der Zeit. Der Transfer soll kurz vor dem Abschluss stehen, womit der Senegalese de Rekordmeister nach nur einem Jahr verlassen würde. Demnächst könnte das Sturmduo des saudischen Clubs aus Mané und Cristiano Ronaldo bestehen.

Erstmeldung vom 28. Juli: München – Die Zeichen zwischen Sadio Mané und dem FC Bayern stehen in diesem Sommer auf Trennung. Zwar gehört der Angreifer aktuell während der Asienreise des Rekordmeisters noch zum Kader und sorgte jüngst bei der Testspielniederlage gegen Manchester City für einen kreativen Auftritt, die Bayern wollen Mané aber schnellstmöglich verkaufen. Offenbar gibt ein Saudi-Klub ein lukratives Angebot ab.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 25 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Ronaldo-Club an Bayern-Star Mané interessiert

Bereits seit mehreren Wochen wird über das Interesse von mehreren Vereinen aus Saudi-Arabien an Mané berichtet. Ganz oben auf der Liste der Interessenten soll wohl Al-Nassr stehen, bei dem auch Superstar Cristiano Ronaldo kickt. Demnach lockt der Club Mané mit einem Traumgehalt. Medienberichten zufolge, soll sich Mané selbst schon mit Al Nassr einig sein.

Zwar betonte der Senegalese zuletzt noch, um seinen Platz im Bayern-Kader kämpfen zu wollen, jedoch wurde ihm bereits vor Wochen von den Bayern-Bossen mitgeteilt, dass man nicht mehr mit dem Angreifer plane. FCB-Coach Thomas Tuchel sagte zuletzt: „Wir haben eine Konstellation, die es sehr schwer für ihn macht.“

Der FC Bayern könnte bei einem Verkauf von Sadio Mané eine saftige Ablösesumme kassieren © Sven Hoppe/dpa

FCB-Boss Hainer bestätigt Mané-Gespräche mit Saudi-Club

Nachdem zunächst die Bild berichtete, bestätigte auch Bayern-Präsident Herbert Hainer am Mittwoch in Tokio erstmals, dass es diese Woche zu ersten Gesprächen zwischen dem Management von Mané und Al Nassr kommt. „Ja, wir sind informiert darüber. Ich glaube, das gehört auch zum guten Stil. Aber es sind erste Gespräche und da muss man mal abwarten, was passiert“, erklärte Hainer.

Ob Mané bereits ein unterschriftsreifes Vertragsangebot vom Ronaldo-Club vorliege, wisse Hainer nicht. „Ob jetzt da ein Angebot vorliegt, das so konkret ist, dass er auch sagt, das will ich annehmen, kann ich nicht beurteilen“. Zu einer möglichen Ablösesumme erklärte der FCB-Präsident: „Am Ende des Tages müssen alle Parteien zusammenspielen. Da muss man sehen, wie das Gesamtpaket aussieht und ob man das dann macht oder nicht“.

Von Benzema bis Kanté – diese Stars sind im Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt Fotostrecke ansehen

Al Nassr bereitet erstes Angebot für Mané vor

Transferexperte Fabrizio Romano zufolge ist Al Nassr bereit, 37 Millionen Euro für Mané zu bieten. Eine Summe, mit der die Bayern-Verantwortlichen das Missverständnis Mané zu einem guten Ende bringen könnten. Trotz einer schwachen Saison würden die Bayern den Senegalesen noch mit Gewinn verkaufen. Demnach gehen die Verhandlungen zwischen den Klubs in die finale Phase, während Manés Management die lukrativen Vertragsdetails mit Al Nassr aushandelt.

Mané kam im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool und blieb in seiner Debüt-Saison weit hinter den Erwartungen zurück. In insgesamt 38 Spielen erzielte der 31-Jährige zwölf Tore und sorgte für sechs Assists. „Die Saison, die er gespielt hat, war sicherlich nicht zufriedenstellend, weder für ihn noch für uns“, resümierte Hainer. Auch kürzlich bei der Team-Präsentation in der Allianz Arena deutete vieles auf einen Mané-Abschied vom FC Bayern hin. (luha)