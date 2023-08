Transfer-News zum Deadline Day von Borussia Dortmund: Füllkrug-Hammer steht kurz bevor

Von: Korbinian Kothny

Nicklas Füllkrug steht kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Auch Armel Bella-Kotchap könnte noch zum BVB wechseln. Der Transfer-Ticker.

im Überblick Borussia Dortmund wohl mit Bella-Kotchap einig: Innenverteidiger soll auf Leihbasis kommen

Update vom 31. August, 9.47 Uhr: Ein Transfer-Hammer zeichnet sich ab. Nicklas Füllkrug scheint tatsächlich kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund zu stehen! Das berichtet Sport1 und Deichstube übereinstimmend. Laut dem Werder-Portal ist der Nationalspieler sogar schon auf dem Weg nach Dortmund. In den letzten Stunden sei demnach Fahrt in die Verhandlungen gekommen.

Die Ablöse soll sich bei 15 Millionen Euro einpendeln und Füllkrug einen Dreijahresvertrag beim BVB unterschreiben. Noch ist der Deal aber nicht fix.

Nicklas Füllkrug steht kurz vor einem Wechsel zum BVB. © IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Borussia Dortmund wohl mit Bella-Kotchap einig: Verhandlungen mit Southampton

Erstmeldung vom 31. August: Dortmund – Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund können einigermaßen entspannt ins Transferfinale gehen. Die Borussen schauen sich nach dem durchwachsenen Bundesliga-Start intensiv auf dem Markt um, akute Not herrscht allerdings nicht. Gesucht wird vor allem ein Haller-Ersatz und ein Innenverteidiger.

Letzteren hat der BVB wohl sogar schon gefunden. Laut Sportjournalist Florian Plettenberg sind sich die Borussen mit Nationalspieler Armel Bella-Kotchap einig. Geplant ist eine einjährige Leihe. Dortmund verhandelt aktuell mit dem FC Southampton. Interessant: Der DFB-Star war in den vergangenen Tagen auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Nicklas Füllkrug und Armel Bella-Kotchap werden intensiv beim BVB gehandelt. © Imago

BVB will wohl Füllkrug: Ablöse aber bislang zu hoch

Und auch in der Offensive kristallisiert sich bei den Borussen ein Name heraus: Nicklas Füllkrug. Der BVB befindet sich laut BILD-Informationen im intensiven Austausch mit Werder Bremen. Die Hanseaten fordern allerdings wohl 20 Millionen Euro Ablöse, zu viel für Dortmund. Die Personalie für den BVB ist vor allem deshalb wichtig, da mit einer Teilnahme am Afrika-Cup von Haller im kommenden Jahr gerechnet werden muss. Laut Deichstube ist sogar ein Tauschgeschäft mit BVB-Youngster Youssoufa Moukoko möglich.

Auch auf der Abgang-Seite könnte sich in Dortmund noch etwas tun. Mögliche Kandidaten: Thorgan Hazard und Thomas Meunier dürfen dem Vernehmen nach den Klub verlassen. (kk)