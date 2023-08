Transfer-News zum Deadline Day von Eintracht Frankfurt: SGE bei Nkounkou optmistisch – was macht PSG?

Von: Korbinian Kothny

Was passiert mit Randal Kolo Muani? Das ist die alles entscheidende Frage bei Eintracht Frankfurt im Transfer-Finale. Der Live-Ticker.

im Überblick Transfer-Theater um Kolo Muani: Eintracht bleibt weiter stur

Der Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 31. August, 10.00 Uhr: Im Falle eines Abgangs von Randal Kolo Muani wird Nicklas Füllkrug wohl nicht der Nachfolger. Der Nationalstürmer steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund.

Erstmeldung vom 31. August: Frankfurt – Es sind turbulente Tage bei der Eintracht. Das bestimmende Thema: Der Transfer-Streik von Randal Kolo Muani. Am Mittwoch ließ der Top-Stürmer der SGE das Training sausen, um seinen Wechsel zu Paris St.-Germain zu erzwingen. Nur: Sportvorstand Markus Krösche bleibt hart und will weiterhin 100 Millionen Euro für den Franzosen haben.

Transfer-Theater um Kolo Muani: Erhöht PSG sein Angebot?

Das letzte Angebot von PSG liegt aber bei „nur“ 80 Millionen Euro. Unklar, ob nochmal Bewegung in die Sache kommt. Sollte PSG doch noch die Forderungen der Eintracht erfüllen, braucht Frankfurt einen Nachfolger. Heißeste Kandidaten: Nicklas Füllkrug und Hugo Ekitiké.

Auch weitere Transfers sind am Main nicht ausgeschlossen. Weiterhin arbeiten Krösche & Co. nach Sport1-Informationen mit Hochdruck an der Verpflichtung von Niels Nkounkou von AS Saint-Étienne für die linke Abwehrseite. Frankfurt scheint optimistisch, den Transfer noch abschließen zu können.

Randal Kolo-Muani will die Eintracht verlassen, Niels Nkounkou sich ihr anschließen. © Imago

Zeno Debast weiter ein Thema am Main

Eine weitere Personalie, die am Main weiterhin heiß gehandelt wird, ist: Zeno Debast. Das Innenverteidiger-Talent vom RSC Anderlecht wird von der Eintracht als hochinteressant eingestuft und ein Last-Minute-Transfer nicht unmöglich. (kk)