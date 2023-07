Transfer-News im Überblick: Wird Gvardiol zum teuersten Verteidiger der Geschichte?

Von: Jannek Ringen, Florian Schimak

Micky van de Ven verlässt wohl den VfL Wolfsburg. Josko Gvardiol könnte RB Leipzig eine Rekordsumme einbringen. Die neuesten Transfer-News im Ticker.

+++ Update vom 4. Juli, 12.28 Uhr: Der VfL Wolfsburg muss neben dem Abgang von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund zeitnah wohl Verteidiger Micky van de Ven ersetzen. Der Niederländer steht übereinstimmenden Medienberichten aus England und den Niederlanden zufolge kurz vor einem Wechsel in die Premier League.

Demnach ist sich der 22-Jährige persönlich bereits mit Tottenham Hotspur einig. Nun bedarf es noch einer Übereinkunft der beiden Vereine. Der VfL fordert wohl rund 35 Millionen Euro für van de Ven. Dieser war vor zwei Jahren in die Autostadt gewechselt und hatte sich in der vergangenen Saison zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt.

Auch der FC Bayern hatte zuletzt auf der Suche nach einem Nachfolger für Lucas Hernandez ein Auge auf den Niederländer geworfen. Jetzt macht aber wohl das Team von Ante Postecoglou das Rennen um den begehrten Wolfsburger Shootingstar.

Kehren der Bundesliga wohl zeitnah gen England den Rücken: Wolfsburgs Micky van de Ven (l.) und Leipzigs Josko Gvardiol (r.).

Wird Josko Gvardiol zum teuersten Verteidiger aller Zeiten? Leipzig-Star vor Transfer zu Manchester City

+++ Update vom 4. Juli, 10.08 Uhr: Nach Dominik Szoboszlai verliert RB Leipzig offenbar bald den nächsten Superstar an einen Premier-League-Klub. Verteidiger Josko Gvardiol steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City, das sich unlängst zum Champions-League-Sieger krönte.

Das bestätigte RB-Sportdirektor Max Eberl der Leipziger Volkszeitung: „Josko und sein Berater haben bei uns den Wunsch nach einem Wechsel zu Manchester City hinterlegt“, sagte Eberl. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben sich Gvardiol selbst und das Team von Pep Guardiola bereits über einen Transfer verständigt.

Diesbezüglich seien die Sachsen nun „in Gesprächen mit Manchester“, bestätigte Eberl. Eine Einigung hinsichtlich der Ablösesumme für den 21-Jährigen ist zeitnah zu erwarten. Im Raum stehen mindestens 100 Millionen Euro. Damit würde der kroatische Nationalspieler zum teuersten Verteidiger der Geschichte avancieren. Bislang hält diesen Rekord der Engländer Harry Maguire, der 2019 für rund 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United wechselte.

RB Leipzigs Josko Gvardiol könnte demnächst zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten werden.

Wechsel fix: Felix Nmecha wechselt zu Borussia Dortmund

+++ Update vom 3. Juli, 20.55 Uhr: Jetzt ist der Wechsel fix! Felix Nmecha hat bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der BVB machten den Transfer am Montagabend offiziell. Demnach zahlt der Vize-Meister inklusive Boni 30 Millionen Euro für den 22-Jährigen, der in Dortmund der Rückennummer 8 erhält.

„Felix Nmecha ist ein schneller, technisch versierter und physisch starker Spieler, der unser Mittelfeld durch sein Profil sowohl offensiv als auch defensiv bereichern wird“, schwärmt Sportdirektor Sebastian Kehl in der Vereinsmitteilung über den Mittelfeldspieler.

„Er hat bei Manchester City eine erstklassige Ausbildung genossen und sich in Wolfsburg in der vergangenen Saison in den Vordergrund gespielt“, so Kehl weiter: „Wir sind froh, einen weiteren deutschen Nationalspieler für uns begeistert zu haben und sind davon überzeugt, dass die Entwicklung von Felix noch lange nicht am Ende ist.“

Felix Nmecha (l.) wechselt zum BVB – Kim Min-Jae könnte diese Woche zum FC Bayern stoßen.

Bayern-Neuzugang noch diese Woche? Kim Min-Jae wohl am Mittwoch beim Medizincheck

+++ Update vom 3. Juli, 16.42: Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll Kim Min-Jae in dieser Woche einen Medizincheck beim FC Bayern absolvieren. Dies deckt sich auch mit den tz-Informationen. Der Termin für die ärztliche Untersuchung soll laut Romano auf Mittwoch festgelegt sein. Damit kommt der Rekordmeister der Verpflichtung des Innenverteidigers immer näher.

Mit dem Spieler ist man sich bereits über die Vertragsmodalitäten einig. Kim, der in diesen Tagen seinen Wehrdienst in seiner Heimat Südkorea absolviert, soll an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Bayern werden in den kommenden Tagen die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro ziehen.

Transfer-News im Überblick: Inter Mailand aktiviert Ausstiegsklausel für Bisseck

+++ Update vom 3. Juli, 15.37: Yann-Aurel Bisseck, Kapitän der U21-Nationalmannschaft, steht kurz vor einem vom dänischen Erstligisten Aarhus GF zu Champions-League-Finalist Inter Mailand. Dies berichtet der Club auf seiner Website.

Nach der enttäuschenden U21-Europameisterschaft mit dem Aus in der Vorrunde könnte es gute Nachrichten für Bisseck geben. Inter Mailand hat laut Angaben des Vereins die Ausstiegsklausel für den 22-jährigen Innenverteidiger aktiviert. Diese beträgt knapp sieben Millionen Euro.

Felix Nmecha zum Medizincheck in Dortmund

+++ Update vom 3. Juli, 14.14: Laut Informationen von Sky befindet sich Felix Nmecha zum Medizincheck in Dortmund. Damit befindet sich der Transfer des Wolfsburgers zu Borussia Dortmund auf der Zielgeraden. Es wird erwartet, dass der Wechsel heute oder morgen offiziell vermeldet wird.

Der Mittelfeldspieler soll den BVB über 30 Millionen Euro kosten und einen langfristigen Vertrag beim Vizemeister unterschreiben. Damit tritt er die Nachfolge von Jude Bellingham an, der zu Real Madrid abgewandert ist, an.

70 Millionen Euro für Tonali: Transfer nach Newcastle offiziell

+++ Update vom 3. Juli, 13.03 Uhr: Der Wechsel von Sandro Tonali zu Newcastle United ist offiziell. Dies vermeldeten die Magpies auf ihren Social-Media-Accounts. Bereits seit längerem sollte der Deal zwischen dem AC Mailand und Newcastle fix sein, jedoch warteten beide Parteien mit der Verkündung, bis der Spieler von der U21-Europameisterschaft zurückgekehrt war.

In der abgelaufenen Saison erreichte der italienische Nationalspieler mit dem AC Milan das Halbfinale der Champions League und musste sich dort Stadtrivale Inter geschlagen geben. Der defensive Mittelfeldspieler soll den Champions-League-Teilnehmer 70 Millionen Euro kosten und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Liverpool verpflichtet Szoboszlai für 70 Millionen Euro

Leipzig – Nachdem RB Leipzig in der vergangenen Saison zum zweiten Mal in Folge den DFB-Pokal gewinnen konnte, steht ein größerer Umbruch bei den Sachsen bevor. Torjäger Christopher Nkunku zog es zum FC Chelsea, Mittelfeldabräumer Konrad Laimer ging zum FC Bayern München. Jetzt zieht es Dominik Szoboszlai zum FC Liverpool.

Dominik Szoboszlai Geboren: 25. Oktober 2000 (Alter 22 Jahre), Székesfehérvár, Ungarn bisherige Vereine: u.a. FC Liefering, RB Salzburg, RB Leipzig, FC Liverpool Marktwert: 50 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Szoboszlai wird zum Leipziger Rekordtransfer: Wechsel nach Liverpool fix

Im Januar 2021 zahlte RB Leipzig 22 Millionen Euro an RB Salzburg für Szoboszlai. Der damals 20-jährige Ungar hatte seine Startprobleme in Leipzig, da er an einer langwierigen Adduktorenverletzung laborierte. In seinem ersten halben Jahr in Deutschland konnte er kein Spiel bestreiten und startete dann in der Saison 2021/22 durch.

In 62 Bundesligaspielen für die Leipziger erzielte der Ungar zwölf Tore und konnte 16 weitere vorbereiten. Durch seine gute Schusstechnik zeichnen ihn besonders seine Standards und Schüsse aus der Distanz aus. Mit fünf Scorerpunkten in sechs Spielen im DFB-Pokal trug er maßgeblich zur Titelverteidigung der Sachsen bei. Jetzt zieht es ihn zum FC Liverpool.

Der Treffer im DFB-Pokalfinale war der letzte von Dominik Szoboszlai im Trikot von RB Leipzig.

Klopp erfindet sein Liverpool-Mittelfeld neu

Nachdem Jürgen Klopp und der FC Liverpool in der vergangenen Spielzeit die Qualifikation zur Champions League verpasst hatten, bastelt der deutsche Trainer an seinem Kader für die kommende Saison. Insbesondere das Mittelfeld der Reds soll umgebaut werden. Szoboszlai, der für 70 Millionen Euro zum Champions-League-Sieger von 2019 wechselt, ist bereits der zweite Neuzugang für die Zentrale.

Zuvor hatte der FC Liverpool es bereits geschafft, Weltmeister Alexis Mac Allister von Brighton & Hove Albion an die Mersey zu lotsen. Für die Dienste des Argentiniers überwiesen die Reds 42 Millionen Euro an die Südküste Englands. Die beiden Transfers sind ein Zeichen an die Konkurrenz, dass im nächsten Jahr wieder mit dem FC Liverpool zu rechnen ist.

Felix Nmecha vor Wechsel zum BVB: Bis zu 30 Millionen Euro Ablöse

Während RB Leipzig weiter fleißig Spieler abgibt, könnte es bei Borussia Dortmund demnächst einen neuen Spieler zu verkünden geben. Nachdem sich Jude Bellingham für eine Ablöse von über 100 Millionen Euro Real Madrid angeschlossen hatte, fahndete der BVB nach einem Ersatz für den Engländer. In Wolfsburg scheint man fündig geworden zu sein.

Felix Nmecha, der im März für die deutsche A-Nationalmannschaft debütierte, soll kurz vor einem Wechsel zum Vizemeister stehen. Der 22-Jährige wurde in der Jugend von Manchester City ausgebildet und kam in der vergangenen Bundesligasaison auf drei Tore und sechs Vorlagen. Seine Dienste sollen den BVB bis zu 30 Millionen Euro kosten.