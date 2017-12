Dieser Atletico-Madrid-Star wäre zu haben: Schlagen die Bayern zu?

Eigentlich herrscht beim FC Bayern kein akuter Bedarf an Verstärkungen in der Winterpause. Möglicherweise schlagen die Münchner dennoch zu, denn ein Wunschspieler aus der Vergangenheit ist vermutlich günstig zu haben.

News vom 28. Dezember 2017:

Lange Zeit wurde der FC Bayern mit Yannick Carrasco in Verbindung gebracht. Die letzten Gerüchte um einen möglichen Transfer des 24-jährigen Flügelspielers von Atletico Madrid sind zwar schon ein gutes halbes Jahr her, und die Wahrscheinlichkeit einer Verpflichtung durch den FCB war seinerzeit ohnehin nicht besonders hoch. Doch jetzt scheint sich die Ausgangslage komplett verändert zu haben: Zwar läuft der Vertrag des Belgiers bei den Colchoneros noch immer bis 2022, und der Marktwert des Spielers schwebt mit 40 Millionen Euro noch immer in Sphären, in denen man beim FC Bayern nur in Ausnahmefällen aktiv wird.

Doch offenbar ist Atletico bereit, den Spieler abzugeben. Grund: Trainer Diego Simeone ist seit geraumer Zeit nicht mehr mit den Leistungen des Offensivmannes zufrieden, zudem soll es zwischen Carrasco und einigen Mannschaftskollegen zu zwischenmenschlichen Problemen gekommen sein. Zuguterletzt bekommt Atletico in der Winterpause mit Diego Costa und Vitolo prominente Verstärkung für die Offensive, so dass der Kader der Madrilenen ausgedünnt werden muss. Zudem spielt Vitolo exakt auf der selben Position wie der in Ungnade gefallene Carrasco. Die Chancen, dass der Klub den Spieler also verhältnismäßig günstig ziehen lässt, sind groß.

Allerdings sind auch diverse finanzstarke Vereine aus England an Carrasco interessiert. Beim FC Bayern besteht kein unmittelbarer Bedarf an einem Spieler der Klasse eines Yannick Carrasco. Perspektivisch gesehen könnten die Roten aber zuschlagen, wenn der Spieler jetzt verhältnismäßig günstig zu haben sein sollte.

News vom 23. Juni 2017

17.00 Uhr: Am Freitagmorgen sorgte die Meldung der französische ZeitungL’Equipe für Aufsehen, dass der FC Bayern München bereit wäre, den Belgier Yannick Carrasco von Atlético Madrid für 50 Millionen Euro zu verpflichten. Laut Sky Sport News soll es nun ein Dementi vom Berater des Offensivspielers geben. Demnach gibt es keinen Kontakt zwischen dem deutschen Rekordmeister und Carrasco. Ohnehin sei die Ablösesumme von 50 Millionen angesichts einer Ausstiegsklausel von rund 100 Millionen Euro zu niedrig, um die Spanier zu einem Nachdenken zu bewegen.

10.40 Uhr: Bereits im Winter tauchten erste Gerüchte auf, wonach der FC Bayern die Fühler nach Yannick Carrasco von Atlético Madrid ausgestreckt haben soll. Zuletzt war es ein wenig still um die Personalie, doch wie die französische L‘Equipe berichtet, nimmt sie aktuell wieder richtig Fahrt auf. Um ihren linken Flügel zu verstärken, sind die Bayern offenbar bereit, richtig Geld in die Hand zu nehmen: 50 Millionen Euro sollen dem Rekordmeister die dienste des 23-Jährigen wert sein. Vor allem Trainer Carlo Ancelotti soll von den Künsten Carrascos sehr angetan sein. L‘Equipe bringt das neu entfachte Interesse an Carrasco mit den stockenden Verhandlungen mit Alexis Sanchez in Verbindung. Die Gehaltsforderungen des Chilenen übersteigen wohl ein Vielfaches dessen, was sich der FC Bayern vorstellt.

Sind die Bayern hinter diesem Atlético-Spieler her?

München - Yannick Carrasco ist ein überragender Techniker. Doch bei Atlético Madrid kam der 23-jährige Belgier zuletzt nicht mehr regelmäßig zum Zug. Wegen eines Formtiefs stellte ihn Trainer Diego Simeone nur noch selten in der Startelf auf. Laut dem spanischen Sportmagazin AS soll der Flügelspieler daher nun über einen Wechsel nachdenken - sehr zur Freude einiger europäischer Topclubs.

Unter anderem soll der FC Bayern München seine Fühler nach Carrasco ausgestreckt haben. Aber die Konkurrenz im Kampf um den Superstar soll groß sein: neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch Manchester City, Paris Saint-Germain, der FC Arsenal, der FC Chelsea und Manchester United Interesse bekundet haben. Mit dem Neueinkauf könnte Carlo Ancelotti wieder mehr Dampf auf die Außenbahnen bringen. Ob der Italiener damit schon jetzt versucht, Ersatz für die Flügelflitzer Franck Ribéry und Arjen Robben zu bekommen? Klar ist nur, dass sowohl der Franzose als auch der Niederländer nicht mehr zu den Jüngsten gehören.

Allerdings könnte der Preis ein Manko sein: in der Ausstiegsklausel von Yannick Carrasco steht nämlich ein Festpreis von 100 Millionen Euro. Ob der Rekordmeister so tief in die Tasche greifen will, ist fraglich. Atlético wird seinen Flügelspieler, der bis 2022 Vertrag hat, bestimmt nicht unter Wert veräußern.

Transfergerüchte und aktuelle News: Welche Spieler holt der FC Bayern München 2017?

Patrick Steinke