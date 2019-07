Falls Sané und Dembélé nicht kommen: FC Bayern hat wohl Real-Star im Visier

Beim FC Bayern werden immer noch Leroy Sané und Ousmane Dembélé gehandelt. Sollte der FCB jedoch bei beiden abblitzen, hätte Brazzo wohl noch ein Ass von Real Madrid im Ärmel.

München - Der FC Bayern München ist immer noch auf der Suche nach einem Flügelflitzer. Schließlich müssen die Abgänge der jahrelangen Leistungsträger Franck Ribéry und Arjen Robben kompensiert werden. Die Wunschkandidaten heißen zwar immer noch Leroy Sané und Ousmane Dembélé - allerdings stehen hinter beiden Personalien weiterhin große Fragezeichen. Gut möglich also, dass der Rekordmeister auf einen Plan C zurückgreifen muss.

Laut der spanischen AS hat Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic nun ein Auge auf Rechtsaußen Lucas Vázquez von Real Madrid geworfen. Der spanische Nationalspieler verhandele zwar mit dem Londoner Spitzenklub Arsenal, ein Transfer könne jedoch noch von anderen Top-Klubs torpediert werden. Unter anderem wird der FC Bayern genannt, der angeblich auch schon ein Angebot unterbreitet hat.

FC Bayern München: Vázquez-Transfer wohl noch ohne Priorität

Ob das der Fall ist, ist umstritten: Nach Informationen der Sport Bild gehört Vázquez zwar durchaus zum Kandidatenkreis, sollten Sané und Dembélé nicht mehr kommen, ein konkretes Angebot sei jedoch noch nicht abgegeben worden. Der 28-Jährige genieße noch keine Priorität bei den Verantwortlichen.

Eine mögliche Ablösesumme wird auf 35 Millionen Euro geschätzt, Vázquez‘ Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2021. In Madrid dürfte er aber unter Trainer Zinedine Zidane eher weniger zum Einsatz kommen und steht dementsprechend wohl zur Disposition. In der vergangenen Saison stand er immerhin noch 47 Mal auf dem Platz. Dabei gelangen ihm fünf Tore und vier Assists.

Bei einem Verteidiger von Juventus Turin sollen die Bayern schon einen Schritt weiter sein. Dieser könnte allerdings 55 bis 60 Millionen Euro kosten. Beim FC Bayern würde Vázquez in die Fußstapfen von Arjen Robben treten. Der Niederländer hat nun sein Karriereende verkündet und wurde im Zuge dessen von einigen Bayern-Stars emotional verabschiedet.

