Transferticker: Höwedes kurz vor Wechsel zu Juventus

Benedikt Höwedes wird wohl bald nicht mehr in königsblau, sondern in schwarz-weiß auflaufen.

Das Transferfenster bleibt noch bis zum 31. August geöffnet. In unserem Ticker halten wir Sie über alle aktuellen Wechsel auf dem Laufenden.

14.21 Uhr: Mittelfeldspieler Paul Seguin wechselt auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Zweitligaklub Dynamo Dresden. Kurz vor Ende der Transferperiode haben sich beide Vereine auf eine Laufzeit von einem Jahr geeinigt. Der 22-Jährige, der bei den Wölfen noch bis 2020 unter Vertrag steht, bestritt im Trikot der Niedersachsen bislang 26 Bundesliga-Partien und erzielte dabei ein Tor. "Es ist wichtig, dass Paul regelmäßig spielt. In Dresden hat er dafür beste Voraussetzungen und kann noch mehr Erfahrung sammeln", sagte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe.

13.58 Uhr: Auch der letztjährige Vizemeister RB Leipzig will sich offenbar kurz vor Transfer-Schluss noch einmal verstärken. Der Verein um Sportdirektor Ralf Rangnick will offenbar einen Kicker von Bayer 04 Leverkusen nach Leipzig lotsen.

13.53 Uhr: Der Wechsel von Ur-Schalker Benedikt Höwedes zu Juventus Turin steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Der 29-Jährige soll bereits den Medizincheck absolviert haben.

12.18 Uhr: Perfekt! Jeremy Toljan wechselt von 1899 Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Gleichzeitig geht Felix Passlack vom BVB zur TSG. Das bestätigte Borussia Dortmund am Mittwochvormittag auf seiner Facebook-Seite.

12.00 Uhr: Endspurt auf dem Transfermarkt - und bei uns verpassen Sie nichts! Am Donnerstag, den 31. August endet die Wechselperiode dieses Sommers, d.h. bis dahin können die Vereine noch Spieler von anderen Klubs verpflichten. Um 12 Uhr schließt die DFL ihre Tranferliste, bis 18 Uhr können noch Wechsel über die Bühne gehen.

Das sind die zehn teuersten Transfers des Sommers

Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain Ousmane Dembélé für 105 Millionen Euro zzgl. Bonuszahlungen von Borussia Dortmund zum FC Barcelona Romelu Lukaku für 84,7 Millionen Euro vom FC Everton zu Manchester United Alvaro Morata für 65,7 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Chelsea Benjamin Mendy für 57,5 Millionern Euro vom AS Monaco zu Manchester City Alexandre Lacazette für 53 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Arsenal Kyle Walker für 51 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Manchester City Bernardo Silva für 50 Millionen Euro vom AS Monaco zu Manchester City Nemanja Matic für 44,7 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Manchester United Leonardo Bonucci für 42 Millionen Euro von Juventus Turin zum AC Mailand

Vorbericht: Das Transfer-Fenster schließt

Was für ein verrückter Transfersommer! 222 Millionen Euro für Neymar, 105 Millionen plus Bonuszahlungen für Ousmane Dembele - die Fußballwelt spielt total verrückt. Die gute Nachricht: Der Wahnsinn dauert nur noch wenige Tage, denn am Abend des 31. August schließt das internationale Transferfenster. Dann wird allen Spekulationen und Verrücktheiten ein Ende gesetzt sein. Bis dahin darf man jedoch davon ausgehen, dass auf dem internationalen Transfermarkt noch der eine oder andere interessante Wechsel vollzogen wird. Wir berichten hier in unserem Transferticker über alle wichtigen Transfers in Deutschland und Europa - hier verpassen Sie nichts!