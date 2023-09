„Noch größer geworden“: Palhinhas Traum vom FC Bayern lebt weiter

Von: Christoph Wutz

Joao Palhinha sollte das Bayern-Mittelfeld stabilisieren. Aber sein Wechsel nach München platzte. Jedoch könnte er bald doch zum FCB stoßen.

München – Er sollte die von Trainer Thomas Tuchel ersehnte, neue „Holding Six“ im Mittelfeld des FC Bayern werden: Joao Palhinha. Doch der Transfer des Portugiesen zum Rekordmeister scheiterte am Deadline Day, weil sein Verein, der FC Fulham, kurzfristig keinen Ersatz auftreiben konnte. Doch vieles deutet jetzt darauf hin, dass der 28-Jährige im kommenden Wintertransferfenster nach München kommt.

Joao Maria Lobo Alves Palhinha Goncalves Geboren: 9. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Lissabon, Portugal Position: Defensives Mittelfeld Bisherige Vereine: u. a. Sporting Lissabon, Sporting Braga, FC Fulham Marktwert: 40 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

„Ein harter Tag“: Große Enttäuschung bei Palhinha nach geplatztem Bayern-Deal

Nach dem geplatzten Wechsel des Mittelfeld-Abräumers war die Enttäuschung auf Spielerseite groß. Palhinha selbst soll nach dem Bayern-Fiasko „geschockt“ gewesen sein, berichtete Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Auch Fulham-Trainer Marco Silva äußerte sich im Rahmen des Spiels gegen Manchester City am Samstag (2. September), bei dem der Portugiese nicht im Kader stand, zur Causa: „Es war definitiv ein harter Tag für ihn, wahrscheinlich einer der härtesten Tage seines Lebens“, sagte der portugiesische Coach gegenüber der BBC über seinen Landsmann. Und im Rahmen des Bayern-Sieges in Mönchengladbach einen Tag nach dem Deadline Day sagte auch FCB-Trainer Tuchel, er sei „traurig“ über den gescheiterten Palhinha-Deal.

Fulhams Joao Palhinha kann sich einen Wechsel zum FC Bayern noch immer sehr gut vorstellen. © Imago / Focus Images

„Noch größer geworden“: Palhinhas Traum vom FC Bayern lebt weiter

Allerdings lebt Palhinhas Traum von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister weiterhin, wie die Familie des 28-Jährigen im Gespräch mit Sport1 erklärte: „Natürlich ist das eine Möglichkeit! Joao wollte immer nur zu Bayern“, so die Angehörigen des Fulham-Stars.

Und auch Palhinhas Bruder Goncalo, der zugleich der Berater des Tuchel-Wunschspielers ist, nahm auf Instagram Stellung zu den bitteren Stunden: „Sie haben den Traum nicht getötet, nur verschoben“, machte der Agent den Bayern-Fans Hoffnungen auf einen Transfer seines Klienten im Winter. Außerdem zeigte er sich beeindruckt vom amtierenden deutschen Meister: „Obwohl wir schon wussten, wie großartig der Klub ist, so ist er nach unserem Weggang für uns noch größer geworden – unabhängig davon, was passiert ist.“

„Mia san mia!“: Deutet Palhinhas Berater einen Wechsel nach München an?

Der Bruder des Fulham-Stars geriert regelrecht ins Schwärmen über den deutschen Rekordmeister: „Der Respekt und die Zuneigung der Menschen bei Bayern, die uns begleitet haben, haben einen Unterschied gemacht in Bezug auf Respekt, Ehrlichkeit und Professionalität.“

„Die Zuneigung unserer Familie zum Verein wird für immer bleiben, auch wenn mein Bruder nicht unterschrieben hat“, schrieb Goncalo Palhinha weiter. Den Beitrag schloss er mit einem vielsagenden Ausspruch: „Mia san mia!“

Palhinha-Transfer für den FCB weiter möglich: „Man sieht sich immer zweimal“

Nicht nur die Spielerseite stellte trotz der großen Ernüchterung einen Transfer im Winter in Aussicht: „Joao wäre total gerne geblieben. Wir haben nach 18 Uhr nochmal lange telefoniert und er war total traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben“, kündigte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen vor dem Auswärtsspiel am Niederrhein am Samstag an.

Und auch FCB-Präsident Herbert Hainer deutete eine größere Verpflichtung im kommenden Transferfenster an: „Natürlich werden wir im Winter dann nachlegen, dazu haben wir die Mittel und Möglichkeiten“, sagte der Bayern-Boss am Sonntag bei Sport1.

Der gescheiterte Wechsel des Portugiesen war das Sinnbild eines enttäuschenden Deadline Days für den FC Bayern. Anschließend schoss Experte Didi Hamann nach dem Transfer-Fiasko scharf gegen den Rekordmeister. (wuc)