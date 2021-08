Tschentscher in der Zwickmühle: Für wen ist er im Duell FC St. Pauli – HSV?

Stadtderby in der Zweiten Liga

+ © Marcus Brandt/dpa/ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) freut sich aufs Spiel FC St. Pauli gegen HSV – aber auf wen setzt er? © Marcus Brandt/dpa/

Eigentlich sollte er unparteiisch sein. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ist HSV-Fan, lobt aber St. Pauli. Wem drückt er im Derby denn nun die Daumen?

Hamburg – Zu wenig Arbeit? Nein, darüber kann sich Peter Tschentscher derzeit nun wirklich nicht beklagen. Der Erste Bürgermeister der Stadt Hamburg ist gefordert – an allen (Coronavirus-)Ecken und Enden. Der 55-Jährige muss dagegen ankämpfen, dass auch in der Hansestadt der Inzidenzwert immer weiter nach oben steigt und mittlerweile sogar an der 70er-Marke kratzt. Am Dienstag, 10. August 2021, lag er bei 69,1.

Tschentscher ist sich sicher: Die Ungeimpften sind ein Risiko. Der SPD-Politiker fordert eine PCR-Testpflicht* und einen Knallhart-Kurs im Umgang mit Ungeimpften*. Bei so vielen Baustellen bleibt Tschentscher wenig Zeit für das Hamburger Stadtderby in der Zweiten Liga zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.

Warum HSV-Fan Peter Tschentscher ausgerechnet vor dem Derby den FC St. Pauli lobt und ob er statt auf „seinen" HSV auch auf die Kiezkicker tippt, weiß 24hamburg.de.