KAA Gent gegen TSG 1899 Hoffenheim im Live-Ticker: Aufstellungs-Hammer - Ex-Bayern-Spieler auf beiden Seiten

Hoffenheim will den ersten Auswärtssieg in der Europa League.

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft in der Europa League auf KAA Gent. Nach dem Sieg gegen Belgrad will die TSG den nächsten Dreier. Die Partie im Live-Ticker.

KAA Gent - TSG 1899 Hoffenheim -:- (-:-), Donnerstag, 18.55 Uhr auf DAZN.

-:- (-:-), Donnerstag, 18.55 Uhr auf DAZN. Die TSG reist nach dem Sieg gegen Roter Stern Belgrad mit breiter Brust nach Belgien.

Am 2. Spieltag der Europa League geht es nach Gent. Die Partie im Live-Ticker.

Aufstellung KAA Gent: Roef - Hanche-Olsen, Ngadeu-Ngadjui, Nurio Fortuna - Castro-Montes, Dorsch, Bezus, Kums, Mohammadi - Bukari, Yaremchuk Aufstellung TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Posch - Skov, Samassekou, Grillitsch, Rudy, Sessegnon - Bebou, Belfodil Tore:

Update vom 29. Oktober, 18.45 Uhr: Das Spiel in Gent findet ohne Zuschauer statt. Die Chance für Hoffenheim den ersten Auswärtssieg im Europapokal einzufahren?

Gemessen an der Einwohnerzahl zählt Belgien neben Tschechien zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern in der Europäischen Union. Die Hoffenheimer wollen das Hygienekonzept gerade jetzt „sehr konsequent durchführen“, wie TSG-Coach Hoeneß sagte.

Update vom 29. Oktober, 17.55 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß nimmt im Vergleich zum 1:1 in Bremen fünf Änderungen in seiner Startelf vor. Kapitän Oliver Baumann kehrt zurück ins Tor. Davor agiert die Dreierkette Akpoguma, Vogt und Posch. Skov und Sessegnon sollen über die Außen Betrieb machen, die Mittelfeld-Zentrale bilden Samessekou, Grillitsch und Ex-Bayern Star Sebastian Rudy. Vorne stürmen Belfodil und Bebou.

Bei Gent startet der Ex-Bayern-Spieler Niklas Dorsch. Tim Kleindienst, der vor dieser Saison wie Dorsch vom FC Heidenheim nach Belgien gewechselt war, sitzt zunächst auf der Bank. Im Sturm sollte die TSG auf Ukraine-Stürmer Roman Yaremchuk achtgeben.

Update vom 29. Oktober, 16.45: Hoffenheims Toptorjäger Andrej Kramaric wird heute in Gent weiterhin fehlen. Der Kroate wurde vor zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. „Andrej Kramaric hatte zwischendurch leichte Symptome“, verriet TSG-Trainer Sebastian Hoeneß. Kramaric hatte vorübergehend wohl mit leichten Grippeanzeichen und Kopfschmerzen zu kämpfen. „Wir sind im Austausch mit dem Gesundheitsamt, damit sie bald rauskönnen aus der Quarantäne.“

Ob Kramaric schon am Montagabend gegen Union Berlin in den Kader zurückkehren kann, steht auch noch nicht fest. „Dann muss man sehen, wie sie nach zwei Wochen Pause und Andrej wie nach einer Erkältung körperlich beieinander sind. Wir werden sie da in nichts reinjagen“, sagte Hoeneß.

Update vom 29. Oktober, 11.40 Uhr: In wenigen Stunden geht‘s los - dann ist die TSG Hoffenheim in Gent gefordert. Wir sind gespannt, was die Truppe von Sebastian Hoeneß heute Abend so abliefern wird.

Erstmeldung vom 28. Oktober: Gent - Die TSG 1899 Hoffenheim muss in der Europa League auswärts bei KAA Gent antreten. Mit einem Sieg gegen die Belgier könnte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß schon einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Auch bei den Kollegen von heidelberg24.de gibt es einen Live-Ticker*.

TSG 1899 Hoffenheim bei KAA Gent im Live-Ticker: Bayern-Bezwinger wollen nächsten Sieg in der Europa League

In der Bundesliga lief es für Hoffenheim nach starkem Start nicht nach Plan. Nach zwei Siegen zum Auftakt samt dem fulminanten 4:1 gegen den FC Bayern gab es zwei Niederlagen und zuletzt nur ein 1:1 in Bremen. In der Europa League startete die TSG ebenfalls gut, am 1. Spieltag gelang ein 2:0 gegen Roter Stern Belgrad. Gegen Gent will die TSG jetzt nachlegen und sich nicht auf dem Geleisteten ausruhen.

Verteidiger Stefan Posch, der seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert hat, geht selbstbewusst in die Partie. „Wir sind gut drauf und wollen auch international zeigen, was wir können“, sagte der Österreicher. „Wir können und müssen nachlegen im zweiten Spiel. Die Chancen stehen gut. Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann ist alles möglich.“

TSG 1899 Hoffenheim bei KAA Gent im Live-Ticker: Belgier im Krisen-Modus

Ganz anders sieht es beim Gegner KAA Gent aus. Die Belgier, die nach dem Corona-bedingten Abbruch in der Jupiler Pro League Vizemeister wurden, stehen in der laufenden Saison nach zehn Spieltagen in der Liga nur auf dem 13. Platz. Der Verein mit einem Sioux-Häuptling im Wappen holte drei Siege und kassierte sieben Pleiten. Auch zum Auftakt in die Europa League gab es mit dem 0:1 bei Slovan Liberec eine Niederlage.

Gent steht also schon unter Druck. „Gent steht natürlich etwas unter Zugzwang. Ich glaube, dass die Mannschaft nach vorne spielen und versuchen wird, die Partie offensiv zu gestalten. Das wird uns entgegenkommen“, glaubt TSG-Verteidiger Kevin Akpoguma und ist sich auch der eigenen Stärke bewusst: „Wir müssen aber nur auf uns achten und unser Spiel durchbekommen. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, bin ich guter Dinge, dass wir in dieser Gruppe jedes Team schlagen können.“

TSG 1899 Hoffenheim bei KAA Gent im Live-Ticker: Corona-Fälle bei der TSG - Topstürmer fällt aus

Hoffenheim wartet im Europapokal noch auf den ersten Auswärtssieg. In Belgien soll es nach drei Remis und vier Niederlagen endlich mit dem Auswärtsdreier klappen. Dabei muss die TSG aber auf Top-Torjäger Andrej Kramaric verzichten. Der kroatische Vize-Weltmeister ist aufgrund seiner Infektion mit dem Coronavirus noch nicht aus der Quarantäne entlassen. Auch Kasim Adams, der ebenfalls positiv getestet wurde, und Pavel Kaderabek, der Kontakt zu einem Infizierten hatte, stehen noch nicht zur Verfügung. Dafür wird Florian Grillitsch wieder auflaufen. Der Österreicher wurde gegen Belgrad zur Pause ausgewechselt, um zu seiner Frau ins Krankenhaus zu eilen.