TSG Hoffenheim will gegen Fortuna Düsseldorf Reaktion zeigen 

13. Spieltag

+ © picture alliance/dpa Die TSG Hoffenheim empfängt am Samstag Fortuna Düsseldorf. © picture alliance/dpa

Die TSG Hoffenheim empfängt am 13. Bundesliga-Spieltag Fortuna Düsseldorf. So können Sie die Partie am Samstag im TV, Live-Stream und Live-Ticker verfolgen.