Hoffenheim vor Liga-Neustart gegen Hertha BSC - TSG will in die Europa League

Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder will mit der TSG in die Europa League.

Die TSG Hoffenheim trifft zum Neustart der Bundesliga auf Hertha BSC. So können Sie das Spiel live im TV und im Live-Ticker verfolgen.

Sinsheim – Nach der Corona-Pause nimmt die Bundesliga den Spielbetrieb am Samstag (16. Mai) wieder auf. Die TSG Hoffenheim* hofft im Saisonendspurt noch in die Europa League einzuziehen. Die Kraichgauer treffen am Samstag um 15:30 Uhr in der PreZero Arena auf Hertha BSC.

„Alle sind bereit zu spielen und haben auch ein sehr sicheres Gefühl“, sagt Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder vor der Partie gegen die Berliner, die mit Bruno Labbadia einen neuen Coach haben.

Die Bundesliga-Konferenz läuft am Samstag im Free-TV*. Einen ausführlichen Live-Ticker* finden Sie bei den Kollegen von HEIDELBERG24*.

*HEIDELBERG24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks