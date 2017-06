Keine Lizenz für 3. Liga: 1860 München geht in Amateurbereich

Am Boden: Der TSV 1860 München muss im Amateurbereich einen Neustart wagen.

Die Zukunft des TSV 1860 München liegt im Amateurfußball. Weil Investor Hasan Ismaik die dringend nötige Zahlung verweigert, kann der Klub nicht in der 3. Liga spielen.

München -Das Kapitel Profifußball ist bei Zweitliga-Absteiger 1860 München vorerst beendet. Investor Hasan Ismaik hat die vom DFB geforderte Millionenzahlung zur finanziellen Rettung nicht rechtzeitig überwiesen, der Neuanfang in der 3. Liga ist deshalb nicht möglich. Das teilte der Jordanie in einer Erklärung seiner Firma HAM International mit.

"Das Engagement von Hasan Ismaiks für den TSV 1860 war über die letzten Jahre hinweg unerschütterlich. Leider ist es Herr Ismaik derzeit jedoch nicht möglich, den erheblichen Betrag, der für die 3. Liga benötigt wird, bereitzustellen, da die e.V. sich weigert, notwendige Änderungen vorzunehmen, um die vielen Themen, mit denen der Verein konfrontiert ist, zu lösen", heißt es in der Erklärung.

Die Sechziger sind damit nicht in der Lage, die Grundvoraussetzung zur Lizenzerteilung zu erfüllen und müssen sich nun um einen Startplatz in der viertklassigen Regionalliga Bayern bemühen. Der SC Paderborn bleibt damit aller Wahrscheinlichkeit nach in der 3. Liga.

Ismaiks Geld-Stopp-Statement im Wortlaut

Die Höhe der Bürgschaft Ismaiks hätte bei zehn bis elf Millionen Euro liegen sollen. Bis zuletzt war ungewiss gewesen, ob der streitbare Geldgeber nach dem Relgations-Desaster gegen Jahn Regensburg die Zahlung leistet. Es standen teilweise Forderungen seinerseits im Raum, die den Regularien im deutschen Profifußball widersprachen. Offenkundig war Ismaik nicht bereits, in dieser Frage einzulenken.

sid