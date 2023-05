Müller wieder auf der Bank? Riesen-Rätselraten um die Bayern-Aufstellung gegen RB Leipzig

Von: Florian Schimak

Teilen

Thomas Tuchel kann vor dem Topspiel bei RB Leipzig fast aus dem Vollen schöpfen. Doch dadurch wird es Härtefälle geben. Die voraussichtliche Aufstellung.

München – Wenn im Anschluss an einer Spieltags-Pressekonferenz die Kollegen zusammensitzen, über die mögliche Aufstellung diskutieren und dabei völlig unterschiedliche Formationen herauskommen, dann will man nicht wissen, was da in einem Trainer vorgeht.

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Gnabry Voraussichtliche Aufstellung RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Henrichs - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner, Nkunku

Thomas Müller wieder auf der Bank? Rätselraten um die Bayern-Aufstellung gegen RB Leipzig

Thomas Tuchel hat aktuell nämlich wieder die Qual der Wahl und kündigte am Freitag auf der Bayern-PK bereits an, dass er „taktische und personelle Entscheidungen treffen“ müsse. Gegen Schalke setzte der Trainer auf eine offensivere Variante, ein 4-1-2-3-System, mit Thomas Müller und Jamal Musiala als Doppel-Zehn. Ob dies gegen RB Leipzig am Samstagabend auch eine Option ist?

„Wir haben uns gegen Schalke für Thomas Müller entschieden – aufgrund der vielen Nachfragen“, erklärte Tuchel mit einem Augenzwinkern: „Auch, weil Thomas im Strafraum natürlich öfter auftaucht als Ryan Gravenberch.“ Der Niederländer wäre neben Leon Goretzka die andere, ebenfalls defensivere Option an der Seite von Joshua Kimmich.

Lässt Thomas Tuchel gegen RB Leipzig Thomas Müller wieder auf der Bank? © IMAGO / Lackovic / Ulmer/Teamfoto

Bayern-Aufstellung gegen RB Leipzig: Stellt Tuchel in der Viererkette um?

Derzeit kann Tuchel nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Lucas und Manu fehlen, Phonzie fehlt, auch klar“, erklärte der 49-Jährige im Presse-Stüberl an der Säbener Straße: „Choupo schafft es auch nicht für morgen. Alle anderen sind zurück im Training gewesen und komplett einsatzbereit“.

Möglich aber, dass es in der Abwehr zu einer Umstellung kommt. Benjamin Pavard könnte wieder auf rechts rücken, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt das Innenverteidiger-Duo bilden. „Er ist stark, konstant, solide und hat ein hohes Niveau“, schwang sich Tuchel zu einer Art Pavard-Lobeshymne auf: „Er kann sowohl außen als auch innen spielen, ich kann auch verstehen, dass er gerne als Innenverteidiger spielt. Ich denke aber, dass seine beste Position die in der Dreierkette ist“.

FC Bayern gegen RB Leipzig: Aufstellung? Sané und Coman sollten wieder beginnen

Auf links sollte Joao Cancelo starten, über dessen Zukunft im übrigen noch keine Entscheidung gefallen ist. „Das ist noch nicht entschieden und noch nicht besprochen“, so der Bayern-Coach: „Aber ich liebe ihn, seine Qualitäten und seine Lust auf Training ist einzigartig.“

Leroy Sané und Kingsley Coman dürften wieder beginnen, weshalb Sadio Mané nur der Bankplatz bleibt. Ebenso gesetzt ist aktuell Serge Gnabry, der in den vergangenen drei Partien vier Treffer erzielte. Auch Yann Sommer, der am Mittwoch und Donnerstag wegen eines Magen-Darm-Infektes nicht trainierte, steht gegen RB Leipzig zur Verfügung.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

FC Bayern gegen RB Leipzig: Die voraussichtliche Aufstellung

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Gnabry

Am Samstag um 17.30 Uhr spätestens wissen wir, wie Thomas Tuchel seine Elf gegen RB Leipzig ins Rennen schicken wird. „Wir kennen die Stärken von Leipzig, der Stil ist klar“, so der FCB-Coach: „Es ist extrem wichtig, wenn wir das Spiel kontrollieren wollen, aufzupassen und die Konter zu verhindern.“ Daher darf man gespannt sein, wie die Formation aussehen wird. (smk)