U21-EM: Ausgelassene Busparty bei DFB-Team - Benjamin Henrichs legt astreine Show hin  

Die U21-Nationalmannschaft steht im EM-Halbfinale. Grund genug, mal so richtig im Bus zu feiern. Benjamin Henrichs nutzt die Bühne für einen ganz besonderen Auftritt.

Rom - Eigentlich ist Benjamin Henrichs von Beruf Fußballer, doch der Linksverteidiger der deutschen Nationalmannschaft scheint ein echtes Multi-Talent zu sein. Denn nach dem Gruppensieg und der damit gelungenen Olympia-Quali entpuppt sich der 22-Jährige im Bus als waschechter Party-Einheizer. Der Fußballartist jongliert plötzlich mit Worten - und das kann sich mehr als hören lassen. Zu einem lässigen Beat beweist der Fußballer sein beeindruckendes Taktgefühl.

U21-EM - Benjamin Henrichs als Rapper

Das bewährte Vorurteil, dass Fußballer bei ihren Gesangsversuchen nur allzu gerne die Tonleiter niedertrampeln, widerlegt der Youngster auf glanzvolle Weise. Zugegebenermaßen ist der Text zwar relativ schlicht gehalten, doch im Vergleich zur Generation der heutigen Rapper kommt der Verteidiger ganz ohne Autotune aus. Ein Alleinstellungsmerkmal hätte Henrichs somit schon einmal vorzuweisen.

U21-EM - Benjamin Henrichs fordert: „Morgen trainingsfrei?“

Im Internet heimst der Monaco-Spieler für seinen spontanen Auftritt mächtig Applaus ein. So schreibt ein User beispielsweise, dass „Benny Henrichs am Flown“ sei. Während der Performance des „Frontsängers“ stimmen immer mehr Kollegen mit ein. So viel Ekstase lässt natürlich einen aufstrebenden Rapper wie Benjamin Henrichs nicht kalt. Auf einmal fordert der Linksverteidiger kess: „Morgen trainingsfrei?“ Woraufhin die wilde Busparty endgültig ihren Höhepunkt erreicht. Ob Stefan Kuntz bei so viel Begeisterung standhaft bleiben konnte?

Der Auftritt im Video: