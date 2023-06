U21-EM: Deutschland gegen England im Live-Ticker – Schafft DFB-Elf das Wunder?

Von: Johannes Skiba

Deutschland trifft bei der U21-EM in Georgien im letzten Gruppenspiel auf England und hofft auf Schützenhilfe von Israel. Wir berichten im Live-Ticker.

U21-EM: Deutschland gegen England (Mi. 18 Uhr)

Deutschland gegen England (Mi. 18 Uhr) Live-Ticker der Partie Deutschland gegen England wird fortlaufend aktualisiert.

England - Deutschland: -:- (-:-)

England: - Deutschland: Atubolu - Vagnoman, Dardai, Bisseck (C), Matriciani - Krauß, Keitel, Stiller - Schade, Weißhaupt, Weiper Tore: -

+++ Update vom Mittwoch, 17.07 Uhr: Der DFB hat die Aufstellung von Antonio di Salvos Truppe bereits frühzeitig bekannt gegeben. Insgesamt gibt es drei Wechsel in der Startelf. Marton Dardai rückt für Luca Netz in die defensive Viererkette. Das Mittelfeld um den Torschützen der letzten Partie Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim bleibt unverändert. Außerdem sind Weißhaupt und Welper, die zuletzt nur als Joker zum Einsatz kamen, von Beginn an mit dabei. Huseinbasic und Ngankam sitzen dafür zunächst nur auf der Bank

Erstmeldung vom MIttwoch, 16.42 Uhr: Batumi – Der deutsche Fußball steckt in einer Krise. Nach den enttäuschenden Ergebnissen des DFB in den Testspielen von Hansi Flicks Truppe, präsentiert sich auch die deutsche U21 in keiner guten Verfassung. Nach dem Unentschieden gegen Israel im ersten Gruppenspiel folgte in der zweiten Begegnung des Turniers gegen Tschechien sogar eine 1:2-Niederlage. Im letzten Gruppenspiel geht es nun gegen Spitzenreiter England.

U21 Deutschland Trainer: Antonio di Salvo Europameister: 3x

Deutschland muss gegen England und Israel gegen Tschechien gewinnen

Das Weiterkommen für die deutsche U21 bei der Europameisterschaft ist trotz der zwei ernüchternden Ergebnisse noch immer möglich. Ein Sieg gegen England ist für dieses Vorhaben aber absolute Pflicht. Der Tabellenerste hat beide Gruppenspiele gewonnen und ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Sollten die Briten ihr Personal rotieren, könnte dies zumindest die Chancen der jungen DFB-Elf auf die K.O.-Runde erhöhen.

Drei Punkte von Deutschland gegen England genügen jedoch nicht für die Teilnahme am Achtelfinale. Gleichzeitig darf Tschechien nicht gegen Israel punkten. Bei einem Remis der beiden Kontrahenten und einem Sieg Deutschlands wäre der DFB zwar punktgleich mit dem Nachbarland, würde aber durch den direkten Vergleich dennoch ausscheiden. Der deutsche Sieg muss also mit einem israelischen Sieg einhergehen. Doch auch dieses Szenario hat einen Haken.

Trotz der schlechten Ausgangslage blickt U21-Trainer Antonio di Salvo positiv auf die letzte Begegnung mit England. © imago/Meusel

U21-Coach di Salvo glaubt an seine Mannschaft

Die deutsche U21 muss ihr letztes Gruppenspiel bei der EM gegen England mit größerem oder identischem Abstand gewinnen, als Israel in der Partie gegen Tschechien. Vor der Rechnerei muss Deutschland aber zuallererst eine gute Partie abliefen. Dessen ist sich U21-Coach Antonio di Salvo bewusst und erklärt selbstbewusst im Vorfeld der Partie der ARD: „Die Mannschaft, die auf dem Platz stehen wird, wird sich zerreißen und alles auf dem Platz bringen, was möglich ist, um England dann auch zu schlagen“

Dennoch weist der Trainer darauf hin, „dass England der Favorit sein wird“, und fügte hinzu: „Trotzdem ist in jedem Spiel alles möglich.“ Anpfiff in Georgien ist um 18 Uhr. Wir tickern die Partie live. (jsk)