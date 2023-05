Überraschender Bericht: Verliert der FC Bayern Superstar Hernandez?

Von: Christoph Wutz

Lucas Hernandez ist der Rekordtransfer der Bayern, seine Rückkehr wird herbeigesehnt. Allerdings lockt ihn jetzt ein Verein aus seiner Heimat.

München – Am Dienstag hatten die Verantwortlichen des FC Bayern München trotz der schwierigen Ausgangslage vor dem letzten Meisterschaftsspiel allen Grund zur Freude. Verteidiger Lucas Hernandez kehrte viel umjubelt in das Mannschaftstraining der Bayern zurück. Allerdings könnte er den Rekordmeister unerwartet im Sommer verlassen: Dem Franzosen liegt ein lukratives Angebot aus seiner Heimat vor.

Lucas Francois Bernard Hernandez Pi Geboren: 14. Februar 1996 (Alter: 27 Jahre), Marseille, Frankreich Positionen: Innenverteidiger, Linksverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 50 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Interesse von PSG und anderen Vereinen: Verlässt Hernandez die Bayern im Sommer?

Nach Informationen von Sport1 zeigt Paris Saint-Germain Interesse an einer Verpflichtung des 27-Jährigen im Sommer und hat ihm ein finanziell lukratives Angebot unterbreitet. Außerdem liebäugeln wohl ein spanischer und ein englischer Verein mit einem zeitnahen Transfer von Lucas Hernandez.

Eigentlich waren die Bayern mit dem Innenverteidiger, der 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gewechselt war, bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Kontrakts. Sport1 zufolge seien dabei „nur noch Details zu klären“ gewesen, eine Einigung noch vor Saisonende schien realistisch.

Lucas Hernandez könnte die Bayern im Sommer in Richtung seines Heimatlandes verlassen. © Imago / RHR-Foto

Hernandez hat Vertragsgespräche mit dem FC Bayern auf Eis gelegt

Das Angebot von PSG scheint Hernandez aber nun überraschend zum Umdenken zu bewegen. Den Informationen von Sport1 zufolge hat der Innenverteidiger, über den sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel zuletzt schwer angetan äußerte, die Vertragsgespräche mit dem Rekordmeister jetzt vorerst ausgesetzt.

Demnach ist der Franzose noch unschlüssig darüber, wo er in Zukunft spielen möchte. Einen Verbleib in München kann sich der 27-Jährige demnach noch immer gut vorstellen. Klar ist aber auch: Schlägt er die Offerte der Bayern, die ihm einen langfristigen Vertrag zu unveränderten Konditionen bieten, aus, müssen sie ihn in diesem Sommer verkaufen, um noch eine Ablöse für den Abwehrspieler zu erzielen. Besiegelt scheint hingegen das Schicksal von Torwart Yann Sommer, der die Münchner nach Saisonende wohl verlassen wird.

Bei früherem Angebot hätte Hernandez wohl direkt bei den Bayern verlängert

Laut Sport1 könnte der FC Bayern sich unnötig selbst Steine in den Weg gelegt haben. Quellen aus dem Umfeld des Franzosen zufolge hätte dieser eine Vertragsverlängerung bereits unterschrieben, wenn die Bayern ihm die Offerte bereits unmittelbar nach der WM in Katar im Winter unterbreitet hätten. Stattdessen warteten sie zunächst ab, mittlerweile liegt Hernandez ein Angebot des Rekordmeisters vor.

Während der WM-Sieger von 2018 Hernandez also mit einem Abschied aus München liebäugelt, könnten ein Landsmann des Franzosen und ein amtierender Weltmeister zum FC Bayern wechseln. (wuc)