Überraschungen im DFB-Pokal: Vier wackeln, zwei fallen

Die Kleinen fordern die Großen in der 1. Runde des DFB-Pokals. Doch so richtig deutlich wurde es selten. Zwei Teams gelang die Überraschung, andere Favoriten wackelten nur.

Überraschung I

Der bislang größte Coup: Völlig verdient warf Regionalligist SC Verl Bundesligist FC Augsburg mit einem 2:1-Erfolg aus dem Pokal. Nichts zu sehen von einem Drei-Klassen-Unterschied. In der achten Minute war es ein Eigentor des Augsburgers Marek Suchy, der die Sportclub Arena in Nordrhein-Westfalen zum Beben brachte. Noch vor der Pause erhöhte Ron Schallenberg auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch André Hahn (84./Foulelfmeter) kam zu spät. Mit dem Schlusspfiff begann in Verl die Party.

Überraschung II

Derby-Zeit auf dem Betzenberg: Das Stadion des 1. FC Kaiserslautern wurde gegen den FSV Mainz 05 wie zu besten Bundesligazeiten zum Hexenkessel. Den Erstligisten ließ das nicht kalt: „40 000 Zuschauer und dann schießt du ein Tor – und alle rasten aus. Das ist einfach geil!“, sagte Lauterns Stürmer Florian Pick, der mit seinem Treffer zum 2:0 in der 90. Minute die Überraschung des Drittligisten perfekt machte.

Das erste Tor war allerdings mehr als ärgerlich für die Mainzer. Erst gab es einen unberechtigten Strafstoß, diesen hielt Florian Müller – doch aus seinen Armen kullerte der Ball noch ins Netz (63.).

Das war knapp I

Auf dem Papier war die Sache zwischen Fünftligist Villingen und Bundesligist Düsseldorf eindeutig. Doch als der Ball vor 9000 Zuschauern rollte, war von klarer Rollenverteilungen nichts zu sehen. Villingen kämpfte erstklassig und ging kurz vor der Pause per Elfmeter in Führung.

Die Fortuna glich durch Neuzugang Nana Ampomah aus und rettete sich in die Verlängerung. Dann sorgte Rouwen Hennings allerdings für einen Glücksmoment. Per Hacke nahm er eine Hereingabe direkt und lupfte den Ball über den Villinger Torhüter ins Netz. Das war traumhaft schön. Am Ende gewann die Fortuna 3:1. Knapp war es aber dennoch.

Das war knapp II

Zur Pause führte die TSG Hoffenheim bei Drittligist Würzbuger Kickers 2:0, hatte alles im Griff. Klare Sache? Denkste. Mitte der zweiten Hälfte verlor der Bundesligist komplett den Faden – und die Führung. Nach Verlängerung stand es schließlich 3:3. Und das Team vom neuen Coach Alfred Schreuder konnte sich bei Torhüter Oliver Baumann bedanken, der im Elfmeterschießen zweimal zupackte. Knapp, aber weiter.

Das war knapp III

Mit Ruhm bekleckerte sich auch der SC Freiburg nicht. Gegen den Drittligisten Magdeburg musste das Team von Trainer Christian Streich in die Verlängerung, ehe Luca Waldschmidt mit dem einzigen Treffer der Partie für die Entscheidung sorgte. Magdeburg kennt sich mit Überraschungen eigentlich aus. Bereits viermal gelang es, einen Bundesligisten aus dem Pokal zu werfen. Diesmal war es knapp, mehr aber nicht.

Das war knapp IV

Das Weiterkommen verdient hatte Hessenligist KSV Baunatal allemal. Gegen den Zweitligisten aus Bochum waren die Baunataler lange Zeit gleichwertig und führten nach Treffern von Maximilian Blahout und Nico Schrader sogar zur Pause 2:1. Doch die schwindenden Kräfte und ein Dreierpack von Bochums Stürmer Silvère Ganvoula hievten den Ruhrpott-Klub noch in die zweite Runde. Aber: Das war knapp.