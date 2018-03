Live-Ticker: Die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League

Die Auslosung findet am Freitag ab 12 Uhr in Nyon statt.

Am Freitag wird das Viertelfinale der UEFA Champions League ausgelost. Letzter deutscher Vertreter ist der FC Bayern München. Wer wird der Gegner? Der Live-Ticker.

Der FC Bayern ist der letzte deutsche Vertreter in der Champions League.

Die Hinspiele werden am 3. und 4. April, die Rückspiele am 10. und 11. April 2018 ausgetragen.

Das Finale findet am 26. Mai 2018 im Stadion NSK Olimpijskyj in Kiew statt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Auslosung des Viertelfinales der UEFA Champions League. Am Freitag ab 12 Uhr werden in Nyon die Duelle ausgelost. Der FC Bayern ist der letzte deutsche Vertreter in diesem Jahr, dazu gesellen sich jeweils zwei englische und italienische Mannschaften. Spanien stellt mit drei Teams die meisten Teilnehmer an der Runde der letzten acht Mannschaften. Noch dabei sind:

FC Barcelona

Real Madrid

FC Sevilla

Juventus Turin

AS Rom

Manchester City

FC Liverpool

FC Bayern München

Bei der Auslosung für das Viertelfinale der Champions League gibt es keinerlei Beschränkungen. Mannschaften aus dem gleichen Land können ebenso einander zugelost werden wie Teams, die bereits in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben. Für den FC Bayern hätte sowieso keine Einschränkungen mehr gegeben, schließlich sind sowohl Vorrundengegner Paris Saint-Germain als auch die deutschen Vertreter Borussia Dortmund und RB Leipzig nicht mehr dabei.

Gegen wen wird der FCB also antreten müssen? „Zur Auslosung kann ich sagen: Man soll im Fußball keinen Wunschtraum haben. Einen Wunschgegner habe ich überhaupt nicht“, sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes. tz.de* hat die sieben möglichen Bayern-Gegner unter die Lupe genommen. Wo und wie Sie die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League live im TV und im Live-Stream sehen können, erfahren Sie auch auf tz.de*.

Champions League 2017/2018: So endete das Achtelfinale

So lauteten die Duelle und die Ergebnisse im Achtelfinale. Die fett geschrieben Teams sind in das Viertelfinale der Champions League eingezogen.

Gruppensieger Gruppenzweiter Hinspiel Rückspiel FC Porto - FC Liverpool 0:5 0:0 Real Madrid - Paris Saint-Germain 3:1 2:1 Juventus Turin - Tottenham Hotspur 2:2 2:1 FC Basel - Manchester City 0:4 2:1 FC Sevilla - Manchester United 0:0 2:1 Schachtar Donezk - AS Rom 2:1 0:1 FC Chelsea - FC Barcelona 1:1 0:3 FC Bayern München - Beşiktaş Istanbul 5:0 3:1

