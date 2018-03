Pro und Kontra: Das ändert sich in der UEFA Champions League

Mini-Turnier vor der Qualifikation, 26 statt 22 Teams direkt in der Gruppenphase und geänderte Anstoßzeiten: In der Champions League 2018/2019 wird sich einiges ändern. Sind diese Neuerungen sinnvoll? Ein Pro und Kontra.

Zwei neue Anstoßzeiten, mehr direkte Plätze für die Gruppenphase und eine geänderte Qualifikation: Die kommende Saison in der Champions League hält einige Neuerungen bereit. Auch in der Europa League wurden die Termine modifiziert. Lesen Sie dazu Fragen und Antworten sowie ein Pro und Kontra (am Ende des Artikels).

Was ist die größte Änderung für Fans und Zuschauer?

Sicherlich dürften die Anstoßzeiten heiß diskutiert werden. Wurden die Spiele bislang am Dienstag und Mittwoch ausschließlich um 20.45 Uhr angepfiffen, gibt es nun zwei verschiedene Termine – vergleichbar zur Europa League. Zukünftig sollen die Partien um 18.55 Uhr und um 21 Uhr beginnen. Ursprünglich war die erste Anstoßzeit für 19 Uhr vorgesehen gewesen, da aber zwischen den frühen und späten Partien ein Zeitfenster von 20 Minuten notwendig ist, wurde dieses Vorhaben noch einmal korrigiert.

Was ändert sich in der Gruppenphase?

Es werden mehr Mannschaften direkt dafür qualifiziert sein. Statt bislang 22 sind nun bereits 26 von 32 Teams von Beginn an dabei. Neben den Titelverteidigern der Champions League und der Europa League kommen die vier besten Teams aus den vier am höchsten eingestuften Nationalverbänden Spanien, Deutschland, England und Italien hinzu. Bedeutet für die Bundesliga: Der Tabellenvierte muss vor dem Start der Gruppenphase nicht mehr in die Playoffs. Weiterhin sind dabei: Die zwei besten Mannschaften aus Frankreich und Russland sowie jeweils der Meister aus den Verbänden, die auf Platz sieben bis zehn stehen: Portugal, Ukraine, Belgien und Türkei. Weiterhin gilt: Ein Verband kann maximal fünf Teams in der Gruppenphase stellen.

Was ändert sich in der Qualifikation zur Gruppenphase?

Zunächst gibt es wie bisher einen Meister- und einen Ligaweg. Der Meisterweg, über den vier Startplätze für die Gruppenphase ausgespielt werden, beginnt künftig mit einem Mini-Turnier im K.o.-Format (hier sind die Titelträger aus Gibraltar, Andorra, San Marino und Kosovo am Start). Es folgen drei Qualifikationsrunden und abschließend die Playoffs. Über den Ligaweg qualifizieren sich noch zwei weitere Teams für die Gruppenphase.

Was passiert, wenn der Sieger der Champions League auch über die nationale Meisterschaft bereits qualifiziert ist?

Dafür wird es keinen Nachrücker mehr aus der eigenen Liga geben. Zukünftig geht der freie Platz an den Titelträger des auf Rang elf stehenden Verbandes (derzeit ist das die Tschechische Republik).

Gibt es denn auch in der Europa League Neuerungen?

Gibt es. Die Anstoßzeiten am Donnerstag werden sich ändern und der Champions League angepasst. Heißt: Das 19-Uhr-Spiel startet bereits um 18.55 Uhr, das 21.05-Uhr-Spiel dann um 21 Uhr. Sicher ist auch, dass der Sieger der Europa League automatisch für die Gruppenphase der Königsklasse ab der kommenden Saison qualifiziert ist. Bisher war immer auch eine Teilnahme an den Playoffs möglich.

Was meinen Sie zu den Änderungen? Zwei unserer Redakteure verraten, was Sie von den Neuerungen halten. Unser Pro und Kontra.

Pro: Mehr Spiele, mehr Fans

+ Gerald Schaumburg (59), Sportredakteur © Koch Zurück in die Zukunft: Zumindest mit der (teilweisen) Rückkehr zu früheren Anstoßzeiten wird die Champions League für Kinder, Jugendliche und Frühschichtler wieder attraktiver. Sie werden wieder Spiele live im Stadion oder vor der Glotze verfolgen können, die sie derzeit wegen des späten Beginns noch verpassen. Auch die anderen Neuerungen werden der Fußball-Königsklasse noch mehr Zuschauer erschließen. Mehr Klubs, mehr Nationen, mehr TV-Zeiten – das bedeutet in der Breite mehr Interesse, mehr Zuschauer und somit mehr Attraktivität für potenzielle Sponsoren und Werbepartner.

Offen bleibt aber die Beantwortung der Frage, ob die zunehmende sportliche Verwässerung mit der immer weiteren Entfernung vom Gedanken einer Championsliga nicht die Neuerungen nachhaltig konterkariert. Dann wäre das Neue ein Schritt zurück – und nicht nach vorn.

Kontra: Keine Liga der Champions

+ Björn Mahr (43), Sportredakteur © Koch Tippen Sie zufällig vor Beginn einer Fußball-Saison im Freundeskreis den nächsten Champions-League-Sieger? Dann sollten Sie sich ernsthaft überlegen, ob dieses Tippspiel ab der kommenden Runde noch Sinn macht. Denn: Die Königsklasse hat zukünftig nur noch den Charakter einer offenen deutsch-englisch-italienisch-spanischen Meisterschaft.

Mindestens die Hälfte aller fixen Starter kommt bereits aus diesen vier Ländern. Da sogar noch weitere Starter aus den großen Fußball-Nationen möglich sind, könnten in einem Viertelfinale englische und spanische Klubs praktisch unter sich sein. Es ist letztlich ein weiteres Beispiel dafür, dass die Entfremdung zwischen dem Profifußball und den Fans weiter voranschreitet. Wer bei diesem Teilnehmerfeld jetzt noch von einer Liga der Champions spricht, der wird auch behaupten, dass es keine Transfers in dreistelliger Millionenhöhe gibt. Besser passt nur noch ein Begriff: Superliga.