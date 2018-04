Live-Ticker: Salzburg, Arsenal, Atletico und Marseille - wer gegen wen im Halbfinale?

Wer wird der Nachfolger vom FC Sevilla? Die Auslosung der Halbfinal-Partien tickern wir live für sie mit. Wer trifft auf wen?

Hinspiele: 26. April

Rückspiel: 3. Mai

Nyon - Was war das für eine internationale Saison, die RB Leipzig bisher gezeigt hat? Nach einem ordentlichen Debüt in der Champions-League qualifizierten sich die Leipziger als Dritter für die Europa League. In diesem Wettbewerb stellte Ralph Hasenhüttl seine Jungs immer gut ein - bis zum Rückspiel des Viertelfinals. SSC Neapel und Zenit St. Petersburg wurden ausgeschaltet, doch dann kam Olympique Marseille.

Die Europa League wäre auch wegen eines anderen Aspektes wichtig gewesen. Nicht nur, dass Leipzig den ersten internationalen Pokalerfolg der Geschichte hätte einfahren können. Leipzig hätte sich mit dem Sieg auch für die Champions League im nächsten Jahr qualifiziert. Denn im Moment ist die Teilnahme an der Königsklasse über die Bundesliga ungewiss. Im Moment stehen die Sachsen nur auf dem sechsten Rang der Tabelle. So muss die Hasenhüttl-Elf wieder alles auf die nationalen Spiele geben. Und der erste deutsche Erfolg in der Europa League muss noch mindestens ein weiteres Jahr hinten anstehen.

Auf wen treffen die anderen Roten Bullen, nämlich Salzburg? Ein leichtes Los wird es auf gar keinen Fall. Mit Atlético Madrid, Olympique Marseille und Arsenal London wartet ein echter Brocken. Gegen wen sich die Österreicher durchsetzen müssen, erfahren Sie hier.

