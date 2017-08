Fünfjahreswertung: Deutschlands zweiter Platz gefährdet

Die Bundesliga hat einen Fehlstart in die Europapokal-Saison hingelegt. Nach den Pleiten vom SC Freiburg und von 1899 Hoffenheim muss Deutschland um Platz zwei der Fünfjahreswertung bangen.

Monaco - Das Scheitern von 1899 Hoffenheim und des SC Freiburg in den Playoffs der Europapokale hat der Fußball-Bundesliga in der Fünfjahreswertung einen Fehlstart beschert. Um den vierten Platz in der Champions League muss die deutsche Eliteklasse allerdings nicht bangen: Nach einer in der kommenden Saison greifenden Reform erhalten die besten vier Nationen künftig vier sichere Plätze, der Vorsprung der zweitplatzierten Bundesliga auf den Fünften Frankreich ist noch groß.

Während Hoffenheim durch das Aus in den Champions-League-Playoffs nur die Bonuspunkte entgingen und die Kraichgauer in der Europa League weiter punkten könnten, ist das komplette Scheitern von Freiburg ein Rückschlag. Die Bundesliga ist nun nur noch mit sechs Vereinen im Europacup vertreten, die enteilten Spanier und die nur noch knapp hinter Deutschland liegenden Engländer punkten dagegen mit allen sieben Teams.

Die Top 10 der UEFA-Fünfjahreswertung

Platz Land Saison 13/14 Saison 14/15 Saison 15/16 Saison 16/17 Saison 17/18 gesamte Punkte 1 Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 3,000 90,284 2 Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,571 1,857 63,427 3 England 16,785 13,571 14,250 14,928 3,642 63,176 4 Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 3,000 61,916 5 Frankreich 8,500 10,916 11,083 14,416 2,166 47,081 6 Russland 10,416 9,666 11,500 9,200 3,400 44,182 7 Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 3,166 40,748 8 Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 1,200 37,100 9 Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 1,800 34,933 10 Türkei 6,700 6,000 6,600 9,700 1,600 30,600

