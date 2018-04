Nur eine Liga holt mehr Punkte in Fünfjahreswertung als Bundesliga

Erfolgreiche Europapokalwoche: Der FC Bayern (l.) und RB Leipzig haben in den Viertelfinal-Hinspielen vorgelegt.

Mehr ging nicht in dieser Europapokalwoche für die Bundesliga. Dank der Erfolge vom FC Bayern und von RB Leipzig hat Deutschlands Eliteklasse in der Uefa-Fünfjahreswertung ordentlich gepunktet.

Nyon - Die Fußball-Bundesliga hat in den Viertelfinal-Hinspielen im Europapokal dank der Siege von Bayern München und RB Leipzig die für sie maximal möglichen 0,571 Punkte in der UEFA-Fünfjahreswertung erreicht. Erreichen die beiden Klubs das Halbfinale in ihren Wettbewerben, winken zusätzliche Bonuspunkte.

Die Bundesliga ist damit so erfolgreich wie England, wo sich der FC Liverpool und Manchester City im direkten Champions-League-Duell gegenseitig die Europa-Punkte nahmen. Einsam an der Spitze steht trotz des Bayern-Erfolges beim FC Sevilla die spanische Liga, die auf 0,857 Wertungspunkte kam. Italien holte 0,339 Punkte dank Lazio Rom.

Damit verkürzt sich der Rückstand von Deutschland auf den Tabellendritten Italien auf 4,084 Punkte. Der Vorsprung gegenüber Verfolger Frankreich (nur noch mit Leipzig-Gegner Olympique Marseille vertreten) beträgt 15,583 Punkte.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2017/18 nach den Viertelfinal-Hinspielen der Champions und der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20):

Platz Land Saison 13/14 Saison 14/15 Saison 15/16 Saison 16/17 Saison 17/18 Gesamt 1 Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 17,571 104,855 2 England 16,785 13,571 14,250 14,357 18,785 78,319 3 Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 16,166 75,082 4 Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,928 9,428 70,998 5 Frankreich 10,416 10,916 11,083 14,416 10,500 55,415 6 Russland 8,500 9,666 11,500 9,200 12,400 53,182 7 Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 9,333 46,915 8 Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 8,000 41,133 9 Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 38,500 10 Türkei 6,700 6,000 6,600 9,700 6,800 35,800

sid