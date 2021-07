EM-Viertelfinale live

In Rom trifft England im EM-Viertelfinale auf die Ukraine. Die Three Lions sind der Favorit. Können sie dem Druck standhalten? Die Partie im Live-Ticker.

Ukraine - England -:- (-:-), Samstag, 21 Uhr ARD/MegentaTV*

Im letzten EM-Viertelfinale treffen in Rom* die Ukraine und England aufeinander.

Die „Three Lions“ sind nach Sieg über das DFB-Team der Favorit.

Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Ukraine: Bushchan - Zabarnyi, Kryvstov, Matviienko - Karavaev, Sydrochuk, Zinchenko, Mykolenko - Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk England: Pickford - Walker, Maguire, Stones, Shaw - Rice - Phillips, Mount - Sancho, Kane, Sterling Tore: - Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Ukraine gegen England im Live-Ticker: Southgate überrascht! Three Lions beginnen mit Bundesliga-Star

Update vom 3. Juli, 19.41 Uhr: Da ist die Aufstellung der Engländer - und tatsächlich steht Jadon Sancho vom BVB in der Startelf! Bislang durfte der Flügelflitzer lediglich sechs Minute ran. Nun darf er von Beginn an ran. Jack Graelish muss sich mit einem Bankplatz begnügen. Mason Mount vom FC Chelsea steht wieder in der ersten Elf.

Update vom 3. Juli, 19.11 Uhr: In nicht einmal zwei Stunden ist es so weit, dann wir die Partie zwischen der Ukraine und England im in Rom im Stadio Olimpico angepfiffen. Noch die Aufstelllungen nicht raus, aber in wenigen Minuten können wir sie bestimmt präsentieren. Ob Jadon Sancho wirklich von Beginn an spielt? Wir sind gespannt.

München - Mit etwas Glück hätte der Fußball-Fan in Deutschland der DFB-Elf heute im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft* zujubeln können. Am Ende kam es aber anders: England setzte sich am vergangen Dienstag verdient 2:0 durch, beendete die Ära von Jogi Löw als Bundestrainer frühzeitig - und kämpft nun um den ersten Titel seit 55 Jahren.

EM 2021: Ukraine gegen England im Live-Ticker - Rächt die Shevchenko-Truppe das DFB-Team?

Mit der Ukraine wartet zwar ein Underdog, den das Team von Gareth Southgate aber nicht unterschätzen sollte. Man darf gespannt sein, auf welche Elf der Coach der „Three Lions“ setzt. Gegen Deutschland agierte England mit einer Dreierkette und spiegelte das DFB-Team, was am Ende auch der Schlüssel zum Erfolg war. Aber gegen das Team von Ex-Weltklasse-Stürmer Andrej Shevchenko muss England wieder das Spiel machen, weshalb Southgate wohl wieder auf eine Viererkette setzen dürfte.

Bleibt die Frage: Überrascht Southgate dieses Mal beim Personal? Jack Grealish und Jadon Sancho wird laut englischer Presse ein Startelf-Einsatz in Aussicht gestellt. Für Noch-BVB-Star Sancho wäre es der erste bei dieser EM 2021. Unter der Woche wurde sein Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United offiziell verkündet. Vielleicht kann er nun befreit aufspielen?

Video: EM 2021 - Match-Vorschau Ukraine vs. England

Grealish könnte derweil eine Option sein, weil die Engländer gegen die Ukraine Kreativität benötigen werden - und diese kann der offensive Mittelfeldspieler von Aston Villa liefern. Grealish schwärmte vor dem Ukraine-Spiel aber eher von seinem Kapitän Harry Kane, der gegen Deutschland sein erstes Turniertor erzielte. „Harry ist der beste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe. Er ist unglaublich. Er ist auf und neben dem Platz ein unglaublicher Profi“, sagte der Offensivspieler am Freitag mehreren englischen Tageszeitungen. „Es gab einige Spieler in der Vergangenheit, die nur Tore, Tore, Tore geschossen haben“, sagte der 25-Jährige: „Aber er ist nicht nur ein Torjäger. Er ist unglaublich.“

EM 2021: Ukraine gegen England im Live-Ticker - Gelingt der Shevchenko-Truppe die Riesen-Sensation?

Man darf gespannt sein, ob Kane gegen Ukraine ein weiterer Treffer gelingt. Im Live-Ticker zur Partie verpassen Sie keine Torchance. Im anderen Viertelfinale kämpfen Tschechien und Dänemark um den Einzug ins EM-Halbfinale.