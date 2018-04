Hoeneß erklärt Treffen mit Kovac und nimmt sich Bobic zur Brust: „Schweinerei“

Gab es ein Treffen vor zwei Wochen mit Niko Kovac und den Bayern-Verantwortlichen? Uli Hoeneß hat darauf eine ganz eigene Erklärung.

München - Eine Sache steht fest: Niko Kovac wird Trainer des FC Bayern. Doch wie ist das alles genau zustande gekommen? Ersten Gerüchten zufolge, sollen die Münchner Kovac schon vor zwei Wochen kontaktiert haben. Der Kroate hat allerdings am Freitag auf der Pressekonferenz seines aktuellen Klubs Eintracht Frankfurt erzählt, dass die Kontaktaufnahme erst am Donnerstag passiert sei. Was stimmt jetzt?

Uli Hoeneß gab darauf bei „Sky“ eine Antwort. Der Präsident der Münchner gab zu, Kovac in dem besagten Restaurant vor zwei Wochen getroffen zu haben. Allerdings nur zufällig im Rahmen eines Geburtstages seines kroatischen Chauffeurs, der auch die Kovac-Brüder Niko und Robert eingeladen habe. „Dort waren 60 Leute, da werde ich keine Vertragsgespräche mit anderen Gästen führen“, so Hoeneß.

“Aussagen von Bobic unverschämt“

„Es waren Karl-Heinz Rummenigge und seine Frau, sowie meine Frau und ich eingeladen. In der Früh hat mir meine Frau gesagt, dass auch Robert und Niko Kovac auf dem Geburtstag sein werden“, erklärte der Präsident. Also alles eine zufällige Begegnung ohne Hintergedanken?

Auch gegen Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic lederte Hoeneß los. „Wir haben nichts gesagt, weil wir die Aussagen von Bobic als unverschämt ansehen. Wir haben eine Lücke im Vertrag ausgenutzt, das ist sehr professionell“, so der FCB-Verantwortliche auf die Aussagen des Ex-Stürmers, in denen dieser den Münchnern unprofessionelles Verhalten vorgeworfen hatte.

Hoeneß spricht von „Schweinerei“

Der Chef des Rekordmeisters nannte das Vorgehen seines Vereins „sehr professionell“. Deshalb legte er auch in Richtung Frankfurt nach: „Der Vorwurf, dass Bayern die Nachricht verbreitet hätte, ist eine Schweinerei. Wir hatten keinen Kontakt zur Bild-Zeitung.“

Auch Karl-Heinz Rummenigge verteidigte den Klub gegen die Vorwürfe: “Aus unserer Sicht gibt es keine Irritation. Wir haben uns keinen Vorwurf zu machen. Wir waren fair, seriös und in der ganzen Geschichte sauber.“ Der Vorstands-Boss könne nachvollziehen, “dass Fredi nicht glücklich ist“, weil die Eintracht einen erfolgreichen Trainer verliere. Aber: „Wir haben keinen respektlosen Auftritt gehabt, wir haben auch nicht die Öffentlichkeit hintenrum informiert.“

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte bereits zuvor gesagt: „Ich kann natürlich die Enttäuschung von Fredi Bobic verstehen. Trotzdem war die Wortwahl vielleicht nicht die richtige.“ Eines dürfte klar sein: Die Causa Kovac wird noch einige Zeit diskutiert werden.

AnK