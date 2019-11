Hoeneß nennt Details über Kovac-Aus: Einige Spieler wollten ihn wohl loswerden 

Beim FC Bayern herrscht nach der Macht-Demonstration gegen Dortmund wieder eitel Sonnenschein. FCB-Präsident Uli Hoeneß verrät Details über das Aus von Niko Kovac.

Niko Kovac Abschied vom FC Bayern ist gerade mal eine Woche alt - am vergangenen Sonntag nach der 1:5-Pleite in Frankfurt wurde die einvernehmliche Trennung bekannt gegeben.

Im ZDF-Sportstudio nannte FCB-Präsident Uli Hoeneß Details über das Kovac-Aus.

Es gab wohl einige Spieler, die Kovac als Trainer loswerden wollten.

München - Für Niko Kovac muss die vergangene Woche keine schöne Zeit gewesen sein. Nach der historischen 1:5-Klatsche der Bayern bei seinem Ex-Verein Frankfurt wurde am darauffolgenden Tag bekannt gegeben, dass sich nun auch der FC Bayern in die Liste seiner ehemaligen Arbeitgeber einreiht. Hansi Flick übernahm sein Amt interimsweise und führte die Mannschaft zu zwei Siegen über Olympiakos Piräus (2:0) und Borussia Dortmund (4:0).

Nach Gegentor-Flut unter Kovac: Hat Flick die akuten Abwehrprobleme der Bayern gelöst?

Besonders bitter: Flick scheint in nur kürzester Zeit die akuten Abwehrprobleme der Mannschaft behoben zu haben. Kassierten die Bayern in den letzten acht Partien unter Kovac noch satte 17 Gegentore, so ließen sie seit der Übernahme Flicks noch nicht mal einen Schuss auf das Tor von Manuel Neuer zu.

Nun ist die Erkenntnis, dass es zwischen Kovac und dem Team vor allem in den letzten Wochen nicht mehr harmonierte, keine neue. Das belegen nicht nur die Zahlen und das jüngste Auftreten der Spieler gegen Piräus und vor allem gegen den BVB, sondern auch die Aussagen von Noch-Bayern-Präsident Uli Hoeneß im ZDF-Sportstudio am Samstagabend nach der Machtdemonstration im Top-Spiel.

Hoeneß über Kovac-Aus bei Bayern: „Es hat sicherlich Strömungen innerhalb der Mannschaft gegeben“

Laut Hoeneß rumorte es derartig zwischen Team und Trainer, dass sich bestimmte Spieler wohl offen gegen Kovac ausgesprochen haben sollen. „Es hat sicherlich Strömungen innerhalb der Mannschaft gegeben, die den Trainer weg haben wollten. Deswegen hat die Führung entsprechend reagiert“, verriet er im ZDF.

Pikant an der Sache ist mit Sicherheit, dass es bekanntlich vor noch nicht allzu langer Zeit schon mal einen ähnlichen Fall beim FC Bayern gab. 2017 sollen fünf Spieler Hoeneß ihren Unmut über den damaligen Trainer Carlo Ancelotti mitgeteilt und somit dessen vorzeitige Entlassung herbeigeführt haben.

Nachfolger für Kovac: „Hansi Flick keine schlechte Lösung“ für Bayern

Dass Kovac-Nachfolger Flick nun erstmal weiter das Team betreuen soll, gilt laut Hoeneß als sicher: „Eines ist doch klar: Nach so einer überragenden Woche mit zwei überzeugenden Siegen kann man doch nicht sagen, den Hansi Flick schicken wir jetzt erstmal wieder weg und holen irgendeinen, der vielleicht nur ein paar Monate arbeiten kann.“

Klar ist auch: Mit dem überzeugenden Sieg über Dortmund haben die Bayern nicht nur drei Punkte und Selbstvertrauen, sondern bezüglich der Kovac-Nachfolge auch Zeit gewonnen. Das Ziel müsse laut Hoeneß eine „langfristige Lösung“ sein und „bis es zu so einer kommt, bin ich der Meinung, ist Hansi Flick keine schlechte Lösung.“

kus

Rubriklistenbild: © dpa / Peter Kneffel