Spektakulärer Transfer beim FC Bayern? Spanisches Juwel soll gegen Altstar getauscht werden

Reagiert der FC Bayern mit einem Transfer auf die Verletzung von Niklas Süle? Gut möglich. Es soll ein spektakulärer Tausch bevorstehen.

Update vom 29. Oktober, 10.17 Uhr: Niklas Süle wird mit einem Kreuzbandriss rund sechs Monate ausfallen, Lucas Hernandez wird ebenfalls fehlen. Die gute Nachricht für den FC Bayern München: Beim französischen Weltmeister wird wohl nur mit zwei Monaten gerechnet.

Hernandez gilt dennoch als verletzungsanfällig. Legen die Roten deshalb im Winter auf dem Transfermarkt nach? Glaubt man einem Bericht der spanischen AS, dann hat der FCB sein Werben um Unai Nunez von Athletic Bilbao intensiviert. Offenbar gibt es eine 30-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel im Vertrag des 22-Jährigen.

Unai Nunez: Tauscht der FC Bayern München Javi Martinez gegen den jungen Spanier?

Aber: Wie die spanische Marca berichtet, gibt es noch einen anderen Weg, um den U21-Europameister im Winter an die Isar zu locken. Offenbar soll Javi Martinez gegen den Defensivmann getauscht werden! Dabei sollen die Bayern sogar noch Teile von Martinez‘ erstem Jahresgehalt bezahlen. Der 31-Jährige solle bei seinem Heimatklub Bilbao, der immer wieder sein Interesse am Weltmeister bekundet hatte, einen Dreijahresvertrag unterzeichnen - mit Option auf eine weitere Saison.

Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist? Der FCB ist am Dienstag erstmal im DFB-Pokal gegen Bochum gefordert. Wir berichten im Live-Ticker. Steht Martinez dabei in der Startelf? Wir haben uns Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Auch um Jerome Boateng halten sich hartnäckige Transfergerüchte. Angeblich soll der FC Bayern ihn noch im Winter an einen Top-Klub aus der Premier League verkaufen wollen.

Süle-Ersatz aus LaLiga? Bayerns Spanien-Kenner soll Kontakt aufgenommen haben

Erstmeldung vom 26. Oktober 2019, 10.11 Uhr: München - Nur noch zwei gelernte Innenverteidiger findet man im Kader des FC Bayern. Sollte der Worst-Case eintreten und Benjamin Pavard oder Jerome Boateng das ohnehin gut besuchte Münchner Lazarett vergrößern, stünde der Rekordmeister vor einem großen Problem. Mehr als nur Grund genug, um über einen Wintertransfer nachzudenken. Und das scheinen die Münchner auch zu tun.

Erst der Schock gegen Augsburg, dann die schlimme Diagnose: Niklas Süle wird dem FC Bayern für den Rest der Saison fehlen. Kurz darauf verletzte sich auch Rekordmann Lucas Hernandez. Der Franzose erlitt eine Teilruptur des Innenbands am Sprunggelenk. Besonders knifflig: Hier wurde er bereits operiert, die Ausfallzeit könnte sich dadurch in die Länge ziehen.

FC Bayern vermisst Süle und Hernandez: Kommt der Wintertransfer?

Obwohl der Weltmeister zur Rückrunde dennoch zurückerwartet wird, scheint ein Ersatzmann für Abwehrchef Süle, auch angesichts der wackeligen Defensivleistungen, keineswegs fehl am Platz - sollte man dem jungen Lars Lukas Mai den Sprung zu den Profis noch nicht zutrauen.

Und so rückt nun der Mann, der den Hernandez-Deal möglich machte erneut in den Fokus. Giovanni Branchini ist die Connection nach Spanien für den FC Bayern. Der Spielerberater soll, so berichten Spox und Goal übereinstimmend, prompt auf die Hernandez-Diagnose reagiert und einen Abwehrmann in LaLiga kontaktiert haben.

FC Bayern: Unai Nunez von Athletic Bilbao wohl schon kontaktiert

Unai Núnez von Athletic Bilbao heißt der junge Defensivspezialist, der über „lose Gespräche“ vom Interesse des FC Bayern erfahren haben soll.

Núnez ist 22 Jahre alt, konnte im vergangenen Sommer mit der spanischen U21-Nationalmannschaft als Stammspieler den EM-Titel feiern, findet aber bei den Basken momentan keinen Stammplatz und soll unzufrieden sein.

Für eine festgeschriebene Ablöse von 30 Millionen Euro könnte der deutsche Rekordmeister wohl direkt Nägel mit Köpfen machen, darf aber darauf hoffen, den Preis noch etwas drücken zu können - auch, wenn Athletic seit jeher als schwieriger Verhandlungspartner bekannt ist. Nunez stand in dieser Saison allerdings erst dreimal für Bilbao auf dem Platz. Sein Marktwert wird auf 15 Millionen geschätzt.

Unai Nunez will zur EM: Holen sich die Bayern einen Jungnationalspieler?

Nun stellt sich also die Frage, ob ein Bankdrücker von Athletic Bilbao die Rettung beim FC Bayern sein kann. Qualität hin oder her, man darf sich an der Isar sicher sein, dass der Spanier mit Vollgas bei der Sache ist. Denn der 22-Jährige brennt auf Einsatzzeit. Nach seinem Debüt für die spanische Nationalmannschaft will er sich nun auch in den Kader für die EM 2020 spielen.

