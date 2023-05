Und wieder ist alles anders: Gewinner und Verlierer im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga

Von: Maximilian Bülau, Björn Friedrichs

Schalkes Siegtorschütze: Marius Bülter. © Imago/RHR-Foto

Für Hertha ist es fast aussichtslos. Schalke hat zwar gewonnen, aber so ein hartes Restprogramm. Die Stuttgarter, die spielen jetzt so gut, die halten sich sicher.

Die Erkenntnisse, die ein Spieltag in der Fußball-Bundesliga hinsichtlich des Abstiegskampfes liefert, sind derzeit meist eine Woche später schon wieder hinfällig. Das hat sich nun wieder gezeigt. Denn: Wieder ist alles anders. Wir blicken auf Gewinner und Verlierer im Keller.

Die Gewinner

Den emotionalsten Sieg feierten die Schalker. Bereits am Freitagabend waren die in Mainz zu Gast. Und sie waren richtig gut, gingen durch Marius Bülter (26.) und Tom Krauß (60.) zweimal in Führung. Doch Leandro Barreiro (53.) sowie Aaron Martin (70.) glichen zweimal aus. Tief in der Nachspielzeit (90.+7) zog der Mainzer Verteidiger Anthony Caci Bülter dann im eigenen Strafraum unnötig am Trikot. Nach langer Überprüfung gab es Strafstoß, Bülter verwandelte (90.+12) – es war das späteste Tor in der Geschichte der Bundesliga. Und für die Schalker war es bereits der zweite Sieg in Folge durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Die Knappen verließen die Abstiegsränge.

Restprogramm: FC Bayern (A), Frankfurt (H), Leipzig (A)

Wer hätte noch einen Cent auf Hertha BSC gesetzt nach zuletzt vier Niederlagen in Folge und acht Spielen ohne Sieg? Wohl kaum jemand. Und plötzlich sind die Berliner wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt – durch ein 2:1 gegen Stuttgart. Marc Oliver Kempf hatte die Herthaner in Führung gebracht (29.), Serhou Guirassy ausgeglichen (38.). Mit seinem ersten Tor für die Hertha, zu der er im Winter gewechselt war, sicherte Florian Niederlechner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den so wichtigen Erfolg (45.+2). Die Berliner haben nur noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, auf Bochum sowie Stuttgart. Die Hoffnung in der Hauptstadt ist zurück.

Restprogramm: Köln (A), Bochum (H), Wolfsburg (A)

Die TSG Hoffenheim sicherte sich durch den 3:1-Heimsieg gegen Frankfurt eine gute Ausgangsposition für die letzten drei Spiele. Mit 32 Zählern haben die Kraichgauer nun ein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz. Trotz einer Roten Karte für Stanley Nsoki (48.) brachten die Hoffenheimer eine 3:0-Führung über die Zeit, Christoph Baumgartner (8.), Andrej Kramaric (41./Foulelfmeter) und Ihlas Bebou (45.+3) hatten getroffen. Mario Götze gelang lediglich das 1:3 (54.).

Restprogramm: Wolfsburg (A), Union Berlin (H), Stuttgart (A)

Fast gerettet ist der FC Augsburg nach dem 1:0-Erfolg gegen Union Berlin durch ein Tor von Dion Drena Beljo (53.). Aber schon nächste Woche könnte es auch heißen: Und wieder ist alles anders.

Restprogramm: Bochum (A), Dortmund (H), Mönchengladbach (A)

Die Verlierer

Sie heißen Bochum und Stuttgart. Der VfL verlor 0:2 (0:1) in Mönchengladbach, wo der Nordhesse Marvin Friedrich mal wieder von Beginn an ran durfte. Gegen Bochum waren Jonas Hofmann (35.) und Kapitän Lars Stindl (90.+1) erfolgreich. Die Gäste waren vom Pech verfolgt, Philipp Hofmann traf die Latte (59.). An den vergangenen sechs Spieltagen wechselten sich beim VfL Unentschieden und Niederlage ab, kommenden Samstag soll gegen Kellerkonkurrent Augsburg endlich wieder ein Sieg her.

Restprogramm: Augsburg (H), Hertha BSC (A), Leverkusen (H)

Beim VfB Stuttgart endete eine andere Serie. Nach vier Ligaspielen ohne Niederlage gab’s ausgerechnet im Abstiegsduell in Berlin die erste Bundesligapleite für Trainer Sebastian Hoeneß. Die Schwaben rutschten so auf Platz 16 ab. Sie hoffen genau wie Bochum, dass nächste Woche wieder alles anders ist.

Restprogramm: Leverkusen (H), Mainz (A), Hoffenheim (H)

