Und wieder laufen sie am Pokal vorbei: Kroatien verliert nach WM- auch das Nations-League-Finale

Goldene Generation bleibt titellos

+ © Kenzo Tribouillard/afp Zweiter: Kroatiens Luka Modric. © Kenzo Tribouillard/afp

120 Minuten hatte Luka Modric durchgehalten. Hatte wieder einmal unfassbar viele Pässe gespielt. War gelaufen, als wäre er nicht 37 Jahre alt, sondern Mitte 20.

Im Elfmeterschießen hatte er Verantwortung übernommen und Kroatien nach 120 torlosen Minuten auf dem Feld in diesem letzten Mittel zur Entscheidung mit 3:2 in Führung gebracht. Doch als wenig später die Medaillen ver- und der Nations-League-Pokal übergeben wurden, da musste sich Modric abermals mit Silber begnügen, den bitteren Weg am Pokal vorbei antreten. Weil seine Kollegen Lovro Majer und Bruno Petkovic vom Punkt vergeben hatten, Spaniens Daniel Carvajal schließlich per Panenka-Elfmeter für die Entscheidung in diesem Endspiel sorgte.

Es ist keine Frage, dass Kroatien im Fußball gerade die erfolgreichste Zeit seiner noch jungen Geschichte erlebt. Klar, es gab Platz drei bei der WM 1998 in Frankreich, Davor Suker wurde mit sechs Treffern damals Torschützenkönig des Turniers. Aber was das Team regelmäßig abruft, seit Zlatko Dalic das Traineramt 2017 übernommen hat, ist bemerkenswert. In Kroatien ist eine Goldene Generation am Werk – auf der Jagd nach dem ersten Titel. Wie wichtig dieser – und sei es eben nur der in der Nations League – wäre, war auch am Sonntagabend in Rotterdam zu sehen. Bereits beim Halbfinal-Erfolg gegen die Niederlande waren 15 000 Kroaten im Stadion, gegen Spanien wurden es dann noch einmal deutlich mehr. Es muss sich für Modric und seine Kollegen wie ein Heimspiel angefühlt haben. Am Ende eben wie eine Heimniederlage.

Denn wie bereits im Endspiel der WM 2018, als Dalic seine Spieler nach der 2:4-Niderlage gegen Frankreich aufbauen musste, gingen auch dieses Mal die Köpfe nach dem Schlusspfiff nach unten. Für das Land mit nicht einmal vier Millionen Einwohnern sind solche Platzierungen freilich schon ein großer Erfolg, bei der WM zuletzt in Katar wurde Kroatien Dritter. Doch alle Beteiligten wissen auch, dass sich das Fenster, das derzeit offen für solch erfolgreiche Turniere steht, langsam schließt. Und das hängt vor allem mit Luka Modric zusammen.

Zwar spielt der 37-Jährige noch wie einer, der erst Mitte 20 ist. Aber ewig wird es auch für den zentralen Mittelfeldspieler von Real Madrid nicht mehr weitergehen. Vielleicht, ja vielleicht war dieses Finale gegen Spanien bereits sein letzter Auftritt für die Nationalmannschaft Kroatiens. Sein Debüt hatte er 2006 gegeben, seitdem hat er 166 Partien bestritten, ist Rekordspieler des Landes. Nach der Finalniederlage ließ er nur verlauten, er habe bereits eine Entscheidung getroffen, wolle diese aber zu einem anderen Zeitpunkt verkünden. Schlüsselspieler wie Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Ivan Perisic und Andrej Kramaric haben allesamt die 30 passiert oder stehen kurz davor. Bislang sind sie alle nur an Pokalen vorbeigelaufen. (Maximilian Bülau)