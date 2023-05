Toni Kroos und Luka Modric bei Real Madrid: Unersetzlich, unersättlich, unantastbar

Sie prägen das Mittelfeld

Toni Kroos und Luka Modric prägen das Mittelfeld bei Real Madrid seit Jahren. Mittlerweile hat der Klub einige vielversprechende Talente im Mittelfeld verpflichtet. Doch Kroos und Modric sind weiter unersetzlich.

Bei ihnen sieht alles so leicht aus. Der Ball klebt meist wie Kaugummi an ihren Füßen, verlässt ihn in der Regel nur, um Sekunden später punktgenau beim Mitspieler zu landen. Das Verständnis für das Spiel ist so gut, als wären die größten Fußball-Stadien der Welt bereits von Geburt an ihr Zuhause gewesen. Sie bestimmen das Tempo, sie geben den Takt vor, sie sind das kongeniale Mittelfeld-Duo von Real Madrid: Toni Kroos und Luka Modric. Am Dienstagabend sind die beiden mit ihrem Klub im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City im Einsatz (21 Uhr/ Prime Video), wollen dort wieder glänzen. Wie immer eigentlich.

Kroos und Modric werden oft unterschätzt. Allen voran der deutsche Weltmeister von 2014, in der Heimat häufig als „Querpass-Toni“ verschrien, beherrscht das einfache Spiel wie kaum ein anderer. Bei Real Madrid gibt Kroos den Rhythmus vor. Wenn er will, dass sein Team langsamer spielt, wird langsamer gespielt. Wenn er will, dass sein Team schneller spielt, wird schneller gespielt. Kroos bremst, Kroos beschleunigt – immer so, wie es gerade nötig ist. Und seine Mitspieler folgen ihm.

In der laufenden Champions-League-Saison hat der 33-Jährige mit 771 die meisten Pässe aller eingesetzten Akteure gespielt, mehr als 93 Prozent seiner Bälle fanden den Weg zum Mitspieler. Und das nicht nur quer: Viele seiner Zuspiele visieren das letzte Drittel an. Kurz, lang, flach, hoch, mit viel Ruhe oder direkt – Passmaschine Kroos hat alles im Repertoire.

Teamkollege Modric ist dagegen seltener am Ball, kommt in der aktuellen Königsklassen-Saison nur auf 499 Pässe, etwas mehr als 90 Prozent davon kamen an. Aber: Modric hat in Madrid auch andere Aufgaben als Kroos. Der 37 Jahre alte Kroate ist zweikampfstärker als sein Mittelfeldpartner, schaltet sich häufiger ins Angriffsspiel ein, ist torgefährlicher.

Kroos und Modric ergänzen sich perfekt, verspüren auch unter Druck kaum Nervosität – und sie werden für Real weiter wichtig sein. Zwar haben die Madrilenen in den vergangenen Transferperioden mit den Verpflichtungen des 20-jährigen Eduardo Camavinga und des 23-jährigen Aurélien Tchouaméni bereits einen Umbruch im Mittelfeld eingeleitet, zudem ist mit dem 19 Jahre alten Jude Bellingham aus Dortmund ein weiterer junger Mittelfeldmann im Gespräch, Trainer Carlo Ancelotti setzt in den wichtigen Partien jedoch weiter auf Kroos und Modric. Dann sind sie unersetzlich. „Diese Spieler sind für die großen Spiele gemacht. Sie haben kein Problem, diese Spiele auf hohem Niveau zu bestreiten“, sagte der Italiener zuletzt über seine Mittelfeld-Altstars.

Bildeten sie früher mit dem brasilianischen Abräumer Casemiro ein starkes Mittelfeld-Trio, spielen sie seit dessen Abgang 2022 nun meist mit Fede Valverde zusammen – und das ähnlich erfolgreich. Der 24 Jahre alte Uruguayer ist bereits seit 2018 im Klub, hat sich im Schatten der Stars selbst zu einem Weltklasse-Spieler entwickelt.

Kroos und Modric sind das schon längst, sie sind Ikonen ihres Klubs, dort Lehrmeister für junge Spieler. Vier Mal haben sie zusammen die Champions League gewonnen. Am fünften Mal wird bereits gearbeitet. Am Dienstagabend zunächst gegen Manchester City.

Von Pascal Spindler