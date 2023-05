Irres Poldi-Video aus Polen: Ex-FCB-Spieler mitten im Fanblock

Von: Christoph Wutz

Teilen

Lukas Podolski wusste zuletzt einmal mehr mit sehenswerten Treffern zu überzeugen. Jetzt ließ er seiner Fan-Ader im Stadion in Polen freien Lauf.

Posen – Von einem Karriereende kann bei ihm trotz seiner 37 Jahre noch keine Rede sein: Lukas Podolski. Der einstige Spieler des FC Bayern München steht inzwischen bei Gornik Zabrze in Polen unter Vertrag. Dort lässt er seine Karriere aber nicht einfach ausklingen, sondern überzeugt als Leistungsträger in der Ekstraklasa. Auch als Anhänger lebt Podolski, der letztes Jahr mit einem Tor aus 60 Metern für Furore sorgte, den Verein mit Leib und Seele. Das zeigte er jetzt auch in einem Video aus der Fan-Kurve zeigte.

Lukas Josef Podolski Geboren: 4. Juni 1985 (Alter. 37 Jahre), Gleiwitz, Polen Position: Offensiver Mitteldfeldspieler Vertrag bei Gornik Zabrze bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 300 Tausend Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Polen: Ex-FCB-Kicker Podolski feuert eigenes Team aus dem Fanblock an

Am vergangenen Sonntag spielte Podolskis Klub Gornik Zabrze auswärts bei Lech Posen. Der 37-Jährige, der sich zuletzt auch zur Lage bei seinem Ex-Klub Bayern München geäußert hatte, konnte allerdings aufgrund einer Gelbsperre nicht auf dem Feld mitwirken.

Anstatt aber auf der gewöhnlichen Tribüne Platz zu nehmen, entschloss sich „Poldi“, das Spiel zusammen mit den Ultras von Gornik aus dem Gästeblock des Posener Stadions zu verfolgen. Er schlüpfte für ein Spiel in die Fan-Rolle und feuerte seine Teamkameraden zusammen mit mehreren hundert mitgereisten Anhängern des aktuellen Tabellenneunten der höchsten polnischen Spielklasse lautstark an.

Mittendrin statt nur dabei: Lukas Podolski im Fanblock seines Vereins Gornik Zabrze. © Screenshot (2): Lukas Podolski/Instagram

Ex-Bayern-Spieler Podolski berichtet von „unvergesslichem Auswärtstag“ mit polnischen Ultras

Seine Fan-Liebe dokumentierte Podolski auch mit einem Video, das er direkt aus dem vorderen Bereich des Auswärtssektors im Posener Stadion filmte und anschließend auf Instagram postete. Er zeigte sich im Beitrag begeistert von der Atmosphäre im Gästeblock und schrieb von „einem unvergesslichen Auswärtstag mit unseren Ultras“. Das sei „Leidenschaft“ für den Weltmeister von 2014, der bereits seit Kindheitstagen Anhänger des polnischen Vereins ist.

Offenbar zeigte die Unterstützung von Ultra Podolski Wirkung: Gornik gewann mit 1:0 und machte so einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Bei noch vier ausstehenden Spielen liegt Zabrze mit nunmehr 38 Punkten sieben Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz, nachdem das Team zwischenzeitlich auf dem 17. Platz rangierte und der Verbleib in der Ekstraklasa arg gefährdet war.

Podolskis Fan-Wahnsinn im Video:

Er überzeugt nicht nur als Fan: ehemaliger Bayern-Star Podolski ist Leistungsträger in Polen

Nichtsdestotrotz dürfte der 37-jährige ehemalige deutsche Nationalspieler sein Team im Saisonendspurt wieder vermehrt als Spieler beflügeln, schließlich überzeugt der Routinier in dieser Saison einmal mehr auf sportlicher Ebene: In bislang 27 Pflichtspielen kommt er auf starke sieben Tore und neun Vorlagen.

Unter anderem traf Podoski erst vor einigen Wochen sehenswert – in typischer „Poldi“-Manier. (wuc)