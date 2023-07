Große Sorge um Torwart-Legende: Van der Sar erleidet Hirnblutung im Urlaub

Von: Luca Hartmann

Teilen

Große Sorge um den ehemaligen Weltklasse-Torhüter Edwin Van der Sar. Der 52-Jährige wurde am Freitagabend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kroatien - Edwin van der Sar gehörte zu den besten Torhütern seiner Generation. In seiner aktiven Karriere stand der Torwart unter anderem für Juventus Turin, Ajax Amsterdam und Manchester United zwischen den Pfosten. Jetzt gibt es große Sorgen um den Gesundheitszustand des Niederländers.

Edwin van der Sar Geburtsdatum: 29. Oktober 1970 in Voorhout, Niederlande Vereine als Spieler: Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Manchester United, FC Fulham Länderspiele: 130

Van der Sar erleidet Hirnblutung und liegt auf Intensivstation

Wie die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ am Freitagabend berichtete, habe Van der Sar während seines Urlaubs auf einer kroatischen Insel eine Hirnblutung erlitten. Daraufhin wurde er mit einem Hubschrauber sofort in ein Krankenhaus gebracht. Laut dem Bericht befand sich Van der Sar zunächst in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation.

Sein ehemaliger Verein Ajax Amsterdam schrieb am Abend, dass sich der Niederländer inzwischen in einem stabilen Zustand befinde. „Alle bei Ajax wünschen Edwin eine rasche Genesung. Wir denken an dich“, teilt der Club auf der Vereinsseite mit.

Edwin van der Sar. (Archivfoto) © PA Images/Imago

Torwart-Legenden: Van der Sar verließ Ajax im Juni

Erst zum 1. Juni war der ehemaligen Torhüter von seinem Posten beim niederländischen Rekordmeister zurückgetreten. Zuvor hatte er dort das Amt des Geschäftsführers inne. Im Statement zu seinem Abgang gab Van der Sar damals zu, „völlig erschöpft“ zu sein. „Ich habe jetzt das Bedürfnis, mich zu distanzieren, mich zu entspannen und andere Dinge zu tun“, sagte Van der Sar damals.

Zuvor lief es bei Ajax nicht mehr rund. Sowohl sportlich als auch intern machte der Verein eine schwere Zeit durch. In der abgelaufenen Spielzeit belegte Ajax in der niederländischen Eredivisie nur einen enttäuschenden dritten Platz. Zusätzlich hatte es einen Skandal um Marc Overmars, damals sportlicher Leiter und ehemaligen Mitspieler Van der Sars, gegeben. Overmars musste den Verein aufgrund „einer Reihe unangemessener Nachrichten“ verlassen, teilte der Verein damals mit.

Hätten Sie‘s gewusst? 20 Fußball-Stars mit überraschenden Karriere-Stationen Fotostrecke ansehen

Große Erfolge mit Ajax Amterdam Manchester United

Van der Sar konnte in seiner Karriere große Erfolge feiern. Unter anderem gewann er mit Ajax (1995) und Manchester United (2008) die Champions League. Außerdem stand er bei der niederländischen Nationalmannschaft 130 Mal zwischen den Pfosten und ist damit hinter Wesley Sneijder (134) der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen. (luha)