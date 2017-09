US-Team verliert WM-Qualifikationsspiel gegen Costa Rica

0:2-Heimpleite

Harrison/New Jersey (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat in der WM-Qualifikation einen Dämpfer hinnehmen müssen. Mit 0:2 (0:1) verloren die US-Boys ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Costa Rica in der Red Bull Arena in Harrison im US-Staat New Jersey.