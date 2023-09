VfB-Boss spendet Geld an Verein: Die Hintergründe

Von: Niklas Noack

Teilen

Alexander Wehrle hat zuletzt stolz den Porsche-Einstieg beim VfB verkündet. Als Nächstes soll der neue Trikotsponsor bekannt gegeben werden. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart hat vom eigenen Boss, Alexander Wehrle, eine satte Spende erhalten. Das steckt dahinter.

Mehr zum Thema Warum VfB-Boss Wehrle eine satte Summe an den eigenen Verein spendete

Stuttgart - Bei den Schwaben steht die Mitgliederversammlung vor der Tür. Bei BW24 lesen Sie jetzt die Hintergründe, weshalb VfB-Boss Alexander Wehrle dem Verein eine satte Menge Geld spendete.

Am Sonntag ist die alljährliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Für das Jahr 2021 vermeldete der e.V. einen Verlust in Höhe von 308.000 Euro. Wie die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 sind, wird am Sonntag im Rahmen der Mitgliederversammlung vermeldet.

Derweil hat der VfB Stuttgart in der Länderspielpause ein Testspiel. Am Freitag (8. September) empfangen die Schwaben den FC Luzern. Am 4. Spieltag der Bundsligasaison gastiert Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 (16. September, 15.30 Uhr/Sky).