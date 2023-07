VfB ist kein „BVB light“ mehr: Wehrle will Mislintat-Ära hinter sich lassen

Von: Niklas Noack

Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle will eine neue Transferpolitik. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Nach zwei Jahren Abstiegskampf soll sich beim VfB Stuttgart etwas ändern.

Stuttgart - Die Schwaben wollen nach zwei Saisons am Bundesligaabgrund ihre Lehren ziehen. BW24 zeigt auf, welchen neuen Kurs Vorstandschef Alexander Wehrle für den VfB Stuttgart vorgibt und was sich an der Transferpolitik ändern soll.

Nachdem die Schwaben sich in der Relegation gegen den Hamburger SV gerettet hatten, kündigte der VfB-Boss eine knallharte Saisonanalyse an. Ein Resultat davon war, dass sich Stuttgart auf die Suche nach einem neuen Sportvorstand begibt. Das Amt hatte Wehrle bisher in Personalunion ausgeführt.

Wehrle will in Sachen Transfers vor allem die Ära von Ex-Sportdirektor Sven Mislintat hinter sich lassen. Ende des vergangenen Jahres kam es zur Trennung vom sogenannten Diamantenauge, das inzwischen bei Ajax Amsterdam die Fäden zieht.