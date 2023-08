Guirassy verschreibt sich plötzlich dem VfB

Von: Niklas Noack

Teilen

Serhou Guirassy (2.v.l.) will beim VfB Stuttgart bleiben. © Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/IMAGO

Serhou Guirassy, der Top-Stürmer des VfB Stuttgart, wird von dem ein oder anderen Top-Klub umworben. Doch er bleibt offenbar.

Mehr zum Thema Serhou Guirassy verschreibt sich trotz Angebot aus der Premier League dem VfB

Stuttgart - Geht oder bleibt er? Bei BW24 lesen Sie jetzt, warum sich Serhou Guirassy plötzlich dem VfB Stuttgart verschreibt, obwohl manch ein Klub aus der Premier League Interesse an ihm hat.

Der Angreifer war in der vergangenen Saison die Lebensversicherung der Schwaben. Er erzielte satte elf Bundesligatore und hatte somit großen Anteil am Klassenerhalt. Beim Bundesligaauftakt gegen den VfL Bochum (5:0) am vergangenen Samstag traf Guirassy doppelt. Auch im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen erzielte der Angreifer einen Treffer.

Am kommenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gastiert der VfB zum 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig. Die Sachsen starteten mit einer 2:3-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen.